SBB har sålt 19 miljoner aktier i JM AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag sålt 19 miljoner aktier i JM AB (“JM”) till svenska och internationella investerare. Transaktionen motsvarar cirka 29,5 procent av de utestående aktierna och rösterna i JM. Priset uppgick till 148,10 kronor per aktie, vilket motsvarar en total köpeskilling om cirka 2,8 miljarder kronor. Priset per aktie motsvarar stängningskursen i JM:s aktie på Nasdaq Stockholm den 11 maj 2023.

Efter transaktionen uppgår SBB:s ägande i JM, direkt och via derivat, till cirka 1,9 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 2,9 procent av aktierna och rösterna i JM.

Ilija Batljan, VD och grundare av SBB: ”Försäljningen innebär en fokusering på bolagets kärnverksamhet och en ytterligare förstärkning av SBB:s finansiella position.”

SBB har åtagit sig att inte avyttra ytterligare aktier i JM under en period om 90 dagar med vissa sedvanliga undantag.

Priset för aktierna har förhandlats på armlängds avstånd med investerare och bedöms av SBB, efter diskussioner med SEB, vara marknadsmässigt.

SBB avser att använda nettolikviden från transaktionen för att stärka bolagets likviditet och finansiella position.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) var Sole Global Coordinator och Bookrunner i försäljningen och Advokatfirman Vinge var legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se.

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 21:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

