Valutahandel.se diskuterar utvecklingen för USD/JPY

Den japanska yenen har försvagats över 9% mot USD i år, bland annat på grund av en försvagad exportindustri och en minusränta. Valutahandel.se diskuterar idag flera faktorer som påverkar utvecklingen för världens näst mest handlade valutapar, USD/JPY.

Månadens svagaste valuta av de största valutaparen är den japanska yenen. Under den gångna veckan så har den högsta nivån på 54 månader testats för valutaparet USD/JPY, vilket innebär att dollarn är väldigt stark och yenen ovanligt svag.

Förutom under botten av Covid-19 perioden förra året, så är exporten av japanska bilar nere på de lägsta nivåerna på drygt 10 år. Knappt 500 000 japanska bilar förväntas exporteras under 2021 enligt Ministry of Finance i Japan. Genomsnittet under det sista decenniet är runt 900 000 bilar per år, så en nedgång på runt 45% för bilexporten har noterats. Detta trots ett frihandelsavtal med EU som trätt i kraft under 2019, men där Japans bilexport har en övergångsperiod på 7 år.

Men en så rejäl nedgång i den japanska bilexporten, så påverkas givetvis växelkursen för japanerna. Anledningarna till minskningen kan vara en försenad global handelsåterhämtning och blockeringar av leveranskedjan som gör att biltillverkningen minskat, skriver Bloomberg.

Både japanska yen och amerikanska dollarn anses ofta vara en säker tillflyktsort för investerare. “Men i dagsläget känns det som att USA är i en bättra position att dra nytta av en återuppsving i global tillväxt, med tanke på entreprenörskulturen, demografin och många snabbväxande företag”, menar analytikern Erik Forsell.

Riskaptiten verkar relativt hög för närvarande, med kryptovalutor som testar sina högsta kurser någonsin och flera stigande obligationsräntor.

Några som ofta följer trender väldigt bra är detaljhandlare, som för närvarande är positiva till dollarn, även om dessa givetvis kan fångas offside emellanåt. Hela 69% av alla USD/JPY traders på eToro är i skrivande stund positiva till dollarn, medan 31% tror mer på JPY.

Hos CMC Markets så är 65% positiva till att USD/JPY ska stärkas, medan 35% tror på att japanska yen ska bli starkare den närmaste tiden. Samtidigt så är många investerare övertygade om amerikanska räntehöjningar det närmaste halvåret, vilket skulle vara positivt för USD. Japans ränta ligger för närvarande på -0.1%, vilket är negativt för carry traders som vill gå lång i JPY mot något annat land med högre ränta.

Se hela artikeln om anledningar till yenens försvagning på Valutahandels hemsida. Där tas även USD/JPY upp ur ett tekniskt perspektiv, med fokus på RSI och aktuella prognoser från valutaanalytiker.

