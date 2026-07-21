CTEK CS ONE blir en del av BMW Groups eftermarknadserbjudand





CTEK utökar sitt sortiment med en ny generation uppkopplade batteriladdningslösningar för fordonskunder

20 juli 2026: CTEK har tecknat ett nytt avtal med BMW Group om leverans av sin batteriladdare CS ONE Gen. 2 till BMW Groups eftermarknadssortiment. Avtalet omfattar en co-brandad version av CS ONE Gen. 2, som kommer att lanseras på utvalda marknader.

CS ONE Gen. 2 är utrustad med CTEK:s APTO™-teknik (Adaptive Charging), utvecklad för att förenkla och optimera batteriladdningen för användaren.

Avtalet stärker ytterligare CTEK:s position som en pålitlig leverantör av premiumlösningar för batteriladdning och ger BMW Groups kunder tillgång till intelligent teknik som gör batteriunderhåll enklare och smidigare.

CTEK är en betrodd leverantör till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare. Avtalet med BMW stärker ytterligare CTEK:s position som en ledande OEM-partner inom batteriladdning och speglar den växande efterfrågan på uppkopplade och framtidssäkrade laddningslösningar.

CS ONE Gen. 2 identifierar automatiskt batterityp och batteristorlek innan den väljer det mest lämpliga laddningsprogrammet, vilket eliminerar behovet av knappar eller manuellt val av laddningsläge.

När CS ONE Gen. 2 är ansluten till CTEK-appen kan användaren få tillgång till ytterligare funktioner, följa laddningsprocessen och dra nytta av utökad funktionalitet via sin smartphone med Wi-Fi eller Bluetooth.

CS ONE Gen. 2 är utvecklad för framtiden och stöder både blysyra- och litiumbatterier, vilket gör den lämplig för hela BMW:s modellprogram och hjälper kunderna att maximera batteriets prestanda och livslängd.

Henk Lubberts, President Professional Division på CTEK, säger:

”CTEK fokuserar på att leverera tillförlitliga och innovativa batteriladdningslösningar som förbättrar användarupplevelsen. Det här samarbetet förenar avancerad fordonsteknik med intelligent laddningsteknik för att hjälpa BMW Groups kunder att få ut det mesta av varje resa.

Vår teknik är utvecklad för att göra batteriladdning enklare och mer intuitiv för användaren. Tillsammans med uppkoppling via CTEK-appen och stöd för både blysyra- och litiumbatterier erbjuder CS ONE en framtidssäkrad lösning för dagens och morgondagens förare.”

Leveranser av de varumärkesanpassade versionerna av CS ONE-laddaren förväntas påbörjas under tredje kvartalet 2026 och kommer att göras tillgängliga via utvalda eftermarknadskanaler.

SLUT

Om CTEK

CTEK grundades för över 25 år sedan i Dalarna och är idag ett av världens ledande varumärken inom batteriladdning och kraftlösningar. Med smart och innovativ teknik utvecklar och tillverkar CTEK produkter som förbättrar fordonets driftsäkerhet, förlänger batteriets livslängd och ger förare tryggheten att deras fordon är redo när de behöver det.

Företagets sortiment omfattar batteriladdare, starthjälp (battery boosters), professionell laddutrustning för verkstäder samt laddlösningar för elfordon för både konsumenter och företag. CTEK:s produkter stöder både blysyra- och litiumbatterier och är utvecklade för att möta behoven hos förare, verkstäder, vagnparksoperatörer och fordonstillverkare.

CTEK:s produkter distribueras i över 70 länder genom ett noggrant utvalt nätverk av distributörer och återförsäljare och levereras som originalutrustning till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare.

Med fokus på kvalitet, innovation och prestanda är CTEK:s syfte att hålla fordon – och människor – i rörelse. Varje dag levererar CTEK på sitt varumärkeslöfte: Power Every Moment.







Katharine Alsop

Head of Marketing & PR

E-post: katharine.alsop@ctek.com

CTEK grundades för över 25 år sedan i Dalarna och är idag ett av världens ledande varumärken inom batteriladdning och kraftlösningar. Med smart och innovativ teknik utvecklar och tillverkar CTEK produkter som förbättrar fordonets driftsäkerhet, förlänger batteriets livslängd och ger förare tryggheten att deras fordon är redo när de behöver det.

Företagets sortiment omfattar batteriladdare, starthjälp (battery boosters), professionell laddutrustning för verkstäder samt laddlösningar för elfordon för både konsumenter och företag. CTEK:s produkter stöder både blysyra- och litiumbatterier och är utvecklade för att möta behoven hos förare, verkstäder, vagnparksoperatörer och fordonstillverkare.

CTEK:s produkter distribueras i över 70 länder genom ett noggrant utvalt nätverk av distributörer och återförsäljare och levereras som originalutrustning till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare.

Med fokus på kvalitet, innovation och prestanda är CTEK:s syfte att hålla fordon – och människor – i rörelse. Varje dag levererar CTEK på sitt varumärkeslöfte: Power Every Moment.

CTEK website: www.ctek.com