SMHI varnar för skyfall – så skyddar du huset

Enligt SMHI kan det lokalt falla mellan 60 och 80 millimeter regn på kort tid i de hårdast drabbade områdena. När stora mängder vatten faller under en begränsad tid hinner mark, dagvattenbrunnar och avloppssystem inte alltid ta hand om regnet. Då ökar risken för att vatten tränger in i hus genom källare, golvbrunnar, dörrar och tak.

– Kraftiga skyfall kan få stora konsekvenser, särskilt när de kommer plötsligt. Men det finns mycket man som husägare kan göra för att minska risken för skador. Ofta räcker det med relativt enkla åtgärder, som att se till att vatten kan ledas bort från huset och att stänga alla fönster, säger Sara Aschan, skadechef på If.

Ifs skadestatistik visar att nästan två tredjedelar av årets alla skyfallsskador inträffar under juni, juli och augusti.

– Även om rätt försäkringsskydd kan ge ersättning efter ett skyfall innebär skadorna ofta stora praktiska konsekvenser. Torkning, sanering och reparationer kan ta lång tid, och ibland behöver de boende lämna sina hem medan arbetet pågår. Därför är det alltid bättre att förebygga än att behöva återställa efteråt, säger Sara Aschan.

Så minskar du risken för skyfallsskador