SMHI varnar för skyfall – så skyddar du huset

Enligt SMHI kan det lokalt falla mellan 60 och 80 millimeter regn på kort tid i de hårdast drabbade områdena. När stora mängder vatten faller under en begränsad tid hinner mark, dagvattenbrunnar och avloppssystem inte alltid ta hand om regnet. Då ökar risken för att vatten tränger in i hus genom källare, golvbrunnar, dörrar och tak.
– Kraftiga skyfall kan få stora konsekvenser, särskilt när de kommer plötsligt. Men det finns mycket man som husägare kan göra för att minska risken för skador. Ofta räcker det med relativt enkla åtgärder, som att se till att vatten kan ledas bort från huset och att stänga alla fönster, säger Sara Aschan, skadechef på If.
Ifs skadestatistik visar att nästan två tredjedelar av årets alla skyfallsskador inträffar under juni, juli och augusti.
– Även om rätt försäkringsskydd kan ge ersättning efter ett skyfall innebär skadorna ofta stora praktiska konsekvenser. Torkning, sanering och reparationer kan ta lång tid, och ibland behöver de boende lämna sina hem medan arbetet pågår. Därför är det alltid bättre att förebygga än att behöva återställa efteråt, säger Sara Aschan.
Så minskar du risken för skyfallsskador
- Flytta värdefulla saker från källargolvet. Förvara känsliga föremål på hyllor eller upphöjda ytor om det finns risk för att vatten tränger in.
- Rensa hängrännor och dagvattenbrunnar. Löv och skräp kan hindra vattnet från att rinna undan och öka risken för översvämning.
- Stäng fönster och dörrar. När kraftiga regn väntas bör alla öppningar där vatten kan ta sig in hållas stängda.
- Kontrollera taket. Se över takpannor, plåtar och andra delar som kan orsaka läckage vid intensiv nederbörd.
- Se till att marken leder bort vatten från huset. Marken närmast huset bör luta bort från grunden så att regnvattnet inte samlas intill fasaden.
- Undvik att vistas i översvämmade områden. Kör inte genom vattensamlingar och följ alltid myndigheternas rekommendationer vid skyfallsvarningar.
- Håll koll även när du är bortrest. Om du är bortrest när kraftigt regn väntas kan det vara klokt att be en granne eller anhörig se till huset.