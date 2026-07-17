Delårsrapport: ”Strategiska framsteg och väl positionerade inför andra halvåret”

April – juni 2026

Nettoomsättningen uppgick till 179 MSEK (197). Organiskt minskade nettoomsättningen med 8 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 65,7 procent (56,3).

EBITA uppgick till 14 MSEK (14), motsvarande en marginal om 7,8 procent (6,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25 MSEK (31).

” Det andra kvartalets nettoomsättning utvecklades svagare än föregående år, främst till följd av förändrat beställningsmönster inom Client Brand. Samtidigt stärktes såväl brutto- som EBITA-marginalen, och vi fortsätter att flytta fram positionerna – med en stärkt produktportfölj, BMW som ny kund på vår senaste plattform CS ONE, fortsatt tillväxt inom Consumer-divisionen samt ett positivt kassaflöde”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Ett fortsatt positivt kassaflöde skapar ytterligare handlingsfrihet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt positivt under kvartalet, huvudsakligen drivet av ett kontinuerligt arbete med rörelsekapitalet. Den fortsatt goda kassagenereringen bidrar till en solid finansiell ställning, med en skuldsättningsgrad om 0,7x vilket ligger väl under vårt finansiella mål. Detta ger oss en ökad handlingsfrihet att fortsätta investera i tillväxt, både organiskt och genom selektiva förvärv i syfte att accelerera vår strategi.”, avslutar Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Idag, den 17 juli kl. 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Henrik Fagrenius och CFO Thom Mathisen, som presenterar rapporten samt svarar på frågor. För ytterligare information, vänligen besök följande länk: https://ctek.events.inderes.com/q2-report-2026

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2026 kl. 07:45 CEST.







För mer information vänligen kontakta:

Marcus Korsgren, SVP Strategy & Communication

+46 72 050 42 46, marcus.korsgren@ctek.com