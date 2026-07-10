Svenskarna går emot oddsen – tror på ny norsk VM-bragd

Fotbolls-VM närmar sig ett avgörande och många ögon är på Norge som kan vara på väg mot sin egen VM 94-sommar. Men först måste England besegras i kvartsfinalen och då går svenska folket emot oddsen.

Norge överraskade världen genom att slå ut mesta mästarna Brasilien i åttondelsfinalen, efter Erling Braut Haalands två mål. Nu dras parallellerna till Sveriges historiska bronssommar i VM 94 i USA – och många svenskar tror på fortsatt succé för grannlandet.

Enligt siffror från Unibet har 46 procent av svenska spelare lagt sina insatser på norsk seger mot England. Bara 33 procent av spelen är på England, trots att oddsen har dem som favoriter, medan 21 procent spelar på oavgjort.

– Våra odds lutar åt att Norges äventyr slutar nu i kvartsfinalen, men våra svenska spelare tror på norrmännen. Med Haaland i sitt livs form finns möjligheten för en ny skandinavisk bragd, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Unibet ger oddset fem gånger pengarna på att Norge slutar trea i årets fotbolls-VM.

– Sannolikheten är ungefär en på fem, alltså 20 procent, på att Norge ror hem ett brons från USA, säger Rául Valencia López.

Unibets odds: Så långt går Norge i fotbolls-VM

Åker ut i kvartsfinal: 69% sannolikhet (odds 1.45)

Åker ut i semifinal: 25% sannolikhet (odds 4.00)

Blir trea. 20% sannolikhet (odds: 5.00)

Blir tvåa: 12,5% sannolikhet (odds: 8.00)

Vinner VM: 5,9% sannolikhet (odds 17.00)

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Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet

raul.valencialopez@kindredgroup.com









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