Loomis har slutfört förvärvet av Transportadora del Interior

Den 18 juni 2026 meddelades att Loomis ingått ett avtal om att förvärva Transportadora del Interior S.A., ett regionalt kontanthanteringsbolag i Argentina. Förvärvet har nu slutförts.

”Vi är glada över att välkomna Transportadora del Interior till Loomis,” kommenterar Aritz Larrea, Loomis vd och koncernchef. ”Det här förvärvet är ett spännande steg för Loomis Argentina. Tillsammans fördubblar vi närvaro i Argentina och positionerar oss väl för fortsatt tillväxt.”

Verksamheten kommer att integreras i Loomis Argentina och rapporteras inom segment Europa och Latinamerika från och med juli 2026.

För vidare detaljer om förvärvet, vänligen läs det pressmeddelande som publicerades den 18 juni 2026.

Det här pressmeddelandet finns även tillgängligt på Loomis hemsida: www.loomis.com.

För mer information, kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och IR

ir@loomis.com

079 006 45 92

Fredrik Hammarbäck

Presschef

media@loomis.com









Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.