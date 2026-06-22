Sveriges chans att nå slutspel: 95,2 % enligt oddsen

Det svidande nederlaget mot Nederländerna minskade Sveriges chanser att ta sig vidare från gruppen, men oddsen är fortfarande på Sveriges sida. Efter att Tunisien–Japan slutade 0-4 visar färska odds från Unibet att sannolikheten för att Sverige får spela sextondelsfinal är hela 95,2 procent.

Enligt simuleringar från PlaymakerAI hade Sverige 96 procents chans att avancera från gruppen efter vinsten i premiärmatchen mot Tunisien. Även om den siffran har sjunkit något, så visar Unibets odds att Sverige fortfarande har riktigt goda möjligheter till vidare avancemang i fotbolls-VM.

– Tre poäng kan räcka för att gå vidare, men med fyra är slutspelsplatsen garanterad. Avslutningsmatchen i gruppen mot Japan kommer att bli en riktig nagelbitare för svensk del, säger Raúl Valencia López, marknads- och PR-ansvarig på Unibet.

De två första lagen i gruppen är garanterade en plats i sextondelsfinal, men även de åtta bästa treorna går vidare till slutspel.

Unibets odds på Sverige i fotbolls-VM

Kvalificerar sig från gruppspelet

Ja: 1.05

Nej: 9.00

Når kvartsfinal

Ja: 5.50

Nej 1.12

Når semifinalen

Ja: 19.00

Når finalen

Ja: 61.00

Vinner fotbolls-VM

Ja: 101.00







