Loomis stärker marknadspositionen i Argentina genom förvärv av Transportadora del Interior S.A.

Loomis har ingått avtal med Grupo Coinag och andra minoritetsägare om att förvärva Transportadora del Interior S.A., ett regionalt kontanthanteringsbolag i Argentina. Förvärvet kommer att stärka Loomis geografiska närvaro i landet med ytterligare tre lokalkontor i två tättbefolkade regioner. Företagssvärdet (”enterprise value”) uppgår till 27,5 miljarder ARS (cirka 180 MSEK) på en kassa– och skuldfri basis och transaktionen förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2026.

Transportadora del Interior S.A. grundades 2018 och är ett kontanthanteringsbolag med verksamhet i de två tättbefolkade och attraktiva provinserna Santa Fe och Córdoba. Bolaget tillhandahåller värdetransporter och kontanthanteringstjänster, och kundbasen utgörs av både finansiella institutioner och detaljhandeln. Transportadora del Interior har sitt huvudkontor i staden Rosario, Santa Fe, och har tre lokalkontor med cirka 200 anställda samt en modern fordonsflotta. Bolaget omsatte år 2025 cirka 14,6 miljarder argentinska pesos (cirka 96 MSEK).

”Genom förvärvet av Transportadora del Interior expanderar vi vår närvaro i Latinamerika till ytterligare två av Argentinas ekonomiskt starkaste regioner. Vi ser fram emot att tillsammans med teamet vidareutveckla verksamheten och möjliggöra ytterligare tillväxt”, säger Aritz Larrea, Loomis vd och koncernchef.

Som kommunicerats i samband med kapitalmarknadsdagen 2024 är expansion i Latinamerikas tillväxtmarknader en strategisk prioritering för Loomis. Loomis har bedrivit verksamhet i Argentina sedan 2012 och kommer efter att förvärvet slutförts att ha verksamhet i landets tre största storstadsregioner, Buenos Aires, Córdoba and Rosario. Loomis ser potential i att öka affärsvolymen genom att ytterligare stärka Transportadora del Interior erbjudande riktat mot små och medelstora företag och inom Automated Solutions.

Transaktionen förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2026. Verksamheten kommer därefter att integreras i Loomis Argentina och redovisas inom segmentet Europa och Latinamerika.

Förvärvet förväntas ha positiv inverkan på koncernens rörelseresultat (EBITA).

Det här pressmeddelandet finns även tillgängligt på Loomis hemsida: www.loomis.com.

För mer information, kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och IR

ir@loomis.com

079 006 45 92

Fredrik Hammarbäck

Presschef

media@loomis.com











Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.