Förvärvet av Rhino Entertainment slutfört

Betsson har slutfört förvärvet av Rhino Entertainment Groups B2C‑verksamhet med licens i Kanada samt ett antal tekniktillgångar för B2B‑verksamheten.



Förvärvet omfattar flera bolag inom Rhino-koncernen som tillsammans innehar tillgångar, licenser, personal och operativ verksamhet kopplat till Rhinos B2C‑verksamhet i Ontario och resten av Kanada. Utöver B2C‑tillgångarna förvärvar Betsson Rhinos egenutvecklade front‑end‑ och middleware‑teknologi. Denna teknologi kommer att stärka Betssons B2B‑erbjudande och förväntas bidra till ökade licensintäkter inom Betssons B2B‑verksamhet.

För ytterligare detaljer gällande transaktionen, se pressmeddelandet som publicerades 12 mars 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







