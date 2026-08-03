Förvärvet av Rhino Entertainment slutfört

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Cision
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Betsson har slutfört förvärvet av Rhino Entertainment Groups B2Cverksamhet med licens i Kanada samt ett antal tekniktillgångar för B2Bverksamheten.
 

Förvärvet omfattar flera bolag inom Rhino-koncernen som tillsammans innehar tillgångar, licenser, personal och operativ verksamhet kopplat till Rhinos B2Cverksamhet i Ontario och resten av Kanada. Utöver B2Ctillgångarna förvärvar Betsson Rhinos egenutvecklade frontend och middlewareteknologi. Denna teknologi kommer att stärka Betssons B2Berbjudande och förväntas bidra till ökade licensintäkter inom Betssons B2Bverksamhet.

 

För ytterligare detaljer gällande transaktionen, se pressmeddelandet som publicerades 12 mars 2026.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

 

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

 

 




Läs hela pressmeddelandet Cision.com

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