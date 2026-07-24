Loomis delårsrapport januari – juni 2026

Fortsatt stark tillväxt och rekordhög rörelsemarginal (EBITA %)

Vd och koncernchef Aritz Larrea kommenterar:

”Vi levererade ännu ett mycket starkt kvartal, vilket speglar vårt fortsatta fokus på att genomföra strategin och styrkan i vår diversifierade affärsmodell. Intäkterna uppgick till 7,9 miljarder SEK, med en valutajusterad tillväxt på 9,1 procent. Såväl segment USA som segment Europa och Latinamerika bidrog till utvecklingen, drivet av den fortsatta styrkan inom produktområdena International och Automated Solutions. Rörelseresultatet (EBITA) översteg 1 miljard SEK och EBITA-marginalen förbättrades med mer än en procentenhet jämfört med föregående år till 14,0 procent.

Vår finansiella ställning är fortsatt stark. Med ett robust kassaflöde och en solid balansräkning fortsätter vi att investera i långsiktiga tillväxtmöjligheter, genomföra värdeskapande förvärv och leverera en attraktiv avkastning till våra aktieägare.”

Kvartal 2, april – juni 2026

Intäkterna för kvartalet uppgick till 7 891 MSEK (7 407). Den valutajusterade tillväxten var 9,1 procent (4,8), varav den organiska tillväxten uppgick till 6,7 procent (3,8) och förvärv bidrog med 2,5 procent (1,0). Inklusive valutaeffekter var den totala tillväxten 6,5 procent (−3,0).

Rörelseresultatet (EBITA) 1) för kvartalet uppgick till 1 102 MSEK (944) och rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 14,0 procent (12,7).

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 1 062 MSEK (882) och rörelsemarginalen (EBIT) före jämförelsestörande poster var 13,5 procent (11,9).

Resultat före skatt för kvartalet uppgick till 869 MSEK (664) och nettoresultatet var 608 MSEK (478).

Resultat per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till 9,09 SEK (7,01) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 9,06 SEK (6,99).

Rörelsens kassaflöde 2) uppgick till 683 MSEK (550) under kvartalet. Rörelsens kassaflöde för de senaste tolv månaderna uppgick till 95 procent (105) av rörelseresultatet (EBITA).

Nettoskuld i relation till EBITDA var 1,60 gånger (1,75) under kvartalet.

Loomis utökade sin närvaro i Latinamerika genom förvärvet av Transportadora del Interior i Argentina och det kommunicerade förvärvet av Hermes Transportes Blindados i Peru.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

Presentation av delårsrapporten hålls idag kl. 10.30

Rapporten presenteras på engelska i en webbsänd presentation idag kl. 10.30 av Aritz Larrea, vd och koncernchef och Johan Wilsby, CFO.

Följ den webbsända presentationen via denna länk.

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga https://www.loomis.com/sv-se/investerare/rapporter/ efter presentationen.

För mer information, kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och IR

ir@loomis.com

079 006 45 92

Fredrik Hammarbäck

Presschef

media@loomis.com

076 311 56 29









Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2026 kl. 07:30.