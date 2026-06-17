If i Almedalen lyfter stress, ensamhet och klimatanpassning

Hur skapar vi hållbara arbetsplatser i en tid då stressrelaterad ohälsa fortsätter att öka? Vilken roll spelar sociala medier för människors välbefinnande och känsla av gemenskap? Och hur kan samhället bättre skydda människor när klimatrelaterade risker blir allt vanligare?

Dessa frågor står på agendan när If samlar experter, beslutsfattare och representanter från civilsamhället i Almedalen. Bland deltagarna finns socialminister Jakob Forssmed.

Varmt välkomna till våra seminarier den 23 juni!

Ifs program i Almedalen 2026

Tisdag 23 juni kl. 13.15–14.00

Klimatanpassning med människan i fokus – hur kan vi skydda sårbara grupper?

Mellangatan 27

Extremväder påverkar inte bara byggnader och infrastruktur utan också människors hälsa, trygghet och vardag. I en ny rapport från Röda Korset lyfts hur klimatförändringar slår ojämnt och hur beredskapen behöver stärkas. Som Nordens största försäkringsbolag ser If dagligen hur extrema väderhändelser påverkar människor och egendom. Samtidigt finns viktiga nordiska erfarenheter som visar att förebyggande arbete och klimatanpassning kan minska risker.

Medverkande:

Ulrika Modéer, generalsekreterare, Röda Korset

Philip Thörn, hållbarhetschef, If

Åsa Persson, ordförande, Klimatpolitiska rådet, KTH Climate Action Centre

Soledad Piñero Misa, moderator

Länk till arrangemanget i Almedalenprogrammet:

https://almedalsveckan.info/rg/almedalsveckan/evenemang-almedalsveckan/2026/9422

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Tisdag 23 juni kl. 15.30–16.00

När stressen får medarbetare att vilja lämna – hur skapar vi hållbara arbetsplatser?

Mellangatan 27

Stressen i samhället fortsätter att öka och stressrelaterade sjukskrivningar ligger kvar på höga nivåer. Samtidigt skapar en osäker arbetsmarknad oro för att förlora jobbet, vilket påverkar människors trygghet, hälsa och arbetsliv. Utifrån Ifs nordiska hälsorapport diskuteras hur arbetsgivare och medarbetare kan förebygga stress och skapa arbetsplatser där människor vill och orkar stanna kvar.

Medverkande:

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg, If

Peter Hellberg, förbundsordförande, Unionen

Helena Erlingsjö, HR-direktör Lidl Sverige

Soledad Piñero Misa, moderator

Länk till arrangemanget i Almedalenprogrammet:

https://almedalsveckan.info/rg/almedalsveckan/evenemang-almedalsveckan/2026/9860

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Tisdag 23 juni kl. 16.00–16.45

Finns det en koppling mellan sociala medier och ensamhet?

Mellangatan 27

År 2023 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) ensamhet som ett akut globalt hälsohot. Trots att sociala medier skapar nya möjligheter till kontakt och gemenskap finns det indikationer på att närvaron på sociala plattformar inte alltid bidrar till det. I seminariet diskuteras hur sociala medier påverkar människors hälsa, relationer och känsla av gemenskap.

Medverkande:

Jakob Forssmed, socialminister

Maja Frankel, generalsekreterare, Friends

Johanna Wester, ansvarig för samhällspåverkan och opinionsbildning, Mind

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg, If

Soledad Piñero Misa, moderator

Länk till arrangemanget i Almedalenprogrammet:

https://almedalsveckan.info/rg/almedalsveckan/evenemang-almedalsveckan/2026/8835