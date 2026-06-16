Inför midsommar: Här är vägarna att köra extra försiktigt på

Vi står inför en av årets största trafikhelger. Statistik från Transportstyrelsen visar att antalet dödsolyckor i midsommartrafiken halverats på 20 år.

De senaste åren har mellan två och sex personer per år avlidit i trafiken under midsommarhelgen. I början av 00-talet låg snittet omkring åtta per år.

– Trots den positiva utvecklingen nationellt sker fortfarande många allvarliga olyckor under sommaren. Under perioder när trafikflödet ökar kraftigt, som kring midsommar, är det extra viktigt att planera sin resa och räkna med längre restid. Att hålla avstånd, anpassa hastigheten och undvika stress i trafiken är viktiga faktorer för en säker resa, säger Frida Wedin, fordonsförsäkringsspecialist på If.

Juni, juli och augusti är de månader då det inträffar flest svåra olyckor och dödsfall i trafiken. I juli omkommer, historiskt sett, dubbelt så många personer i trafiken som i mars. Under förra året förolyckades 78 personer i trafiken i Sverige under sommarmånaderna.

– Att olyckorna ökar under sommaren beror bland annat på att det är många fler som reser med bil. Det är även fler ovana förare som hamnar i nya trafikmiljöer som kan upplevas som stressande, särskilt om det är högt tryck i trafiken, säger Frida Wedin.

If har även sammanställt statistik från Transportstyrelsen över antalet polisraporterade olyckor per vägsträcka under sommarmånaderna för att få en bild av var man som trafikant bör vara särskilt uppmärksam.

I landet som helhet är E20 genom Stockholms kommun den vägsträcka där det rapporterats flest juni-, juli- och augustiolyckor de senaste åren.

Vägsträcka Antal sommarolyckor (2021–2025) E20 genom Stockholms kommun 71 Väg 275 genom Stockholms kommun 67 E6:an genom Göteborg 49 Väg 279 genom Stockholms kommun 41 E4:an genom Stockholms kommun 37 Inre Ringvägen genom Malmö 35 Amiralsgatan genom Malmö 33 Sveavägen genom Stockholms kommun 33 E18 genom Västerås 33 Väg 56 genom Västerås 33

Tabellen visar de vägsträckor som haft flest polisrapporterade olyckor under juni, juli och augusti åren 2021 till 2025.

Källa: Transportstyrelsen, databearbetning If

Ifs tips för en säker bilfärd:

Håll hastighetsbegränsningen Håll avstånd Kom ihåg att ta fler pauser (efter cirka 100–150 kilometer) Serva bilen innan du åker Vid långa resor, byt förare med jämna mellanrum

Metod

Artikeln bygger på två statistiksamlingar från Transportstyrelsen: dels antalet omkomna och svårt skadade i trafikolyckor per månad, dels antalet polisrapporterade olyckor per vägsträcka (2021–2025). Observera att det förra avser antal personer, det senare antal olyckor.

Mindre olyckor, där det inte förekommit personskador, räknas inte med.

Varje väg är uppdelad i kommunsegment. Om en olycka inträffar i en korsning eller rondell mellan flera vägar statistikförs olyckan på samtliga berörda vägar.