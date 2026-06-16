Einar Mattsson i Almedalen – för en fungerande bostadsmarknad och effektivare byggprocesser

– 7 av 10 stockholmare saknar i dag förtroende för hyresmarknaden. OECD bedömer också att felallokeringen av bostäder i Stockholms innerstad innebär en välfärdsförlust på omkring 32 miljarder kronor, allt medan processerna för att bygga nya bostäder blir allt längre. Förr eller senare kommer en kris att tvinga fram bostadspolitiska reformer. Det är mer ansvarsfullt att genomföra dem under ordnade former – och därför måste vi påbörja reformarbetet nu, säger Stefan Ränk, vd och koncernchef för Einar Mattsson AB.

Vi medverkar i seminarier, spontana samtal och enskilda möten. Einar Mattsson är också en av delägarna i Bostadspolitik.se, som arrangerar Almedalens största bostadspolitiska arena. Einar Mattssons deltagande i Almedalen 2026 omfattar bland annat följande programpunkter:

23 juni kl. 11.00–11.45 medverkar Stefan Ränk i samtalet om stadsutveckling ”Från protest till projekt – att hantera opinion inom stadsutveckling”, arrangerat av Strategisk arkitektur och A Beautiful Soup på Klockgränd 4.

Utöver vår koncernchef Stefan Ränk kan du bland annat träffa Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB, Emma Beck-Friis vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Li Cederwall Frizzo, affärsutvecklingschef och Thobias Nilsson, projektutvecklingschef i vimlet.

Rapporten “Closed for Business?”

Har du missat Einar Mattssons och Byggföretagens rapport ”Closed for Business?” Den beskriver hur hyresmarknaden skapar hinder och bromsar tillväxten. Ta del av den här.