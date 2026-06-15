Nu ökar risken för skyfallsskador – så förbereder du huset

Säsongen för skyfall har inletts och kan få stora konsekvenser för landets villa- och fritidshusägare. Kraftigt regn för med sig skador som översvämmade källare, läckage genom tak samt avloppsvatten som tränger upp via golvbrunnar och toaletter. Skador uppstår även när vatten tar sig in genom öppna fönster och dörrar, eller när hängrännor, stuprör och dagvattensystem inte klarar att leda bort de stora vattenmängderna.

Ifs analys av data från de senaste tio åren visar att nästan två tredjedelar av årets alla skyfallsskador sker i perioden juni – augusti. När även maj och september räknas in står perioden för nära 80 procent av skadorna kopplade till kraftig nederbörd.

Samtidigt varierar mängden skyfall, och därmed skadorna de orsakar, kraftigt från år till år. Vissa somrar passerar relativt lugnt, medan andra sticker ut med ovanligt intensiva regn och stora konsekvenser. Det märks också i Ifs skadestatistik, där sommaren 2021 sticker ut till följd av skyfallet i Gävle. Även 2023 utmärker sig efter ovädret Hans som gav kraftiga och ihållande regn.

–Utvecklingen kan svänga snabbt och under år med mycket skyfall kan mängden skador mer än femdubblas jämfört med normalt. Det understryker vikten av att vara förberedd innan de kraftigaste regnen kommer, säger Sara Aschan, skadechef på If

Ett skyfall definieras av SMHI som minst 50 millimeter regn på en timme eller minst 1 millimeter på en minut.

Det går att förbereda sig

Även om villaägare med rätt försäkringsskydd kan få ersättning efter ett skyfall innebär skadorna ofta stora praktiska problem. Torkning, sanering och reparationer kan ta lång tid och i vissa fall kan boende behöva lämna sina hem under arbetet.

-Kraftiga skyfall kan få stora konsekvenser, särskilt när de kommer plötsligt. Men det finns mycket man som husägare kan göra för att minska risken för skada. Ofta räcker det med relativt enkla åtgärder, som att se till att vatten kan ledas bort från huset och att byggnaden är i gott skick, för att stå bättre rustad när regnet kommer, säger Sara Aschan, skadechef på If.

Ifs råd inför skyfallssäsongen