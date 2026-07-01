Motorproblem vanligaste orsaken till assistans på sjön– så undviker du avbrott under sommarens båtturer

If har sammanställt statistik över de vanligaste anledningarna till att man får hjälp av Sjöassistans via Ifs båtförsäkring och var ärendena inträffar. Statistiken visar att många av sommarens incidenter inträffar i områden med intensiv fritidsbåtstrafik. Särskilt tydligt är det i Stockholms skärgård, där tusentals båtar rör sig mellan öar, naturhamnar och populära farleder under semestermånaderna.

– Juli sticker ut tydligt i statistiken och är den månad då vi ser allra flest assistansärenden. Särskilt i områden med mycket fritidsbåtstrafik, som Stockholms skärgård, ökar behovet av hjälp på sjön, säger Frida Wedin, fordonsförsäkringsspecialist på If.

När trafiken tätnar ökar också risken för både grundstötningar och andra situationer där båtägare behöver hjälp för att kunna ta sig vidare. De vanligaste orsakerna till assistans på sjön via försäkringen är motorproblem, sjunkning, grundstötningar och el-och startproblem.

– Vanligaste orsaken till hjälp på sjön är motorproblem. Över hälften av dessa problem löser vi kostnadsfritt genom ett videosamtal med en motortekniker. Om det inte räcker försöker vi alltid ordna transport till ett varv för att undvika att semestern avbryts. Ett tips är också att alltid ha en liten verktygslåda med grundläggande verktyg ombord – det ökar chansen att motorn startar och semestern kan fortsätta, säger Fredrik Åkerström på Sjöassistans.

Trots att vissa incidenter är svåra att förutse handlar många assistansärenden om problem som hade kunnat förebyggas. En genomgång av motor, batteri och bränslesystem innan avfärd kan minska risken för driftstopp avsevärt. Det är också viktigt att kontrollera att länspump, slangar och genomföringar är i gott skick för att minska risken för läckage eller vatteninträngning.

För den som planerar sommarens båtturer rekommenderar If att lägga några extra minuter på förberedelserna innan man kastar loss. Se också över vilket skydd du har om något händer.

– Några minuters förberedelser innan man lämnar bryggan kan göra stor skillnad. Genom att kontrollera båten, planera rutten och se över sitt försäkringsskydd kan man minska risken för både avbrott och onödiga kostnader om något ändå skulle hända. Och glöm inte flytvästen, säger Frida Wedin.

Så minskar du risken för problem på sjön

Kontrollera motorn före varje tur

En snabb genomgång av oljenivå, kylsystem och batteri kan hjälpa dig att upptäcka fel innan de leder till driftstopp.

En snabb genomgång av oljenivå, kylsystem och batteri kan hjälpa dig att upptäcka fel innan de leder till driftstopp. Se över bränsle och elsystem

Många assistansärenden har sin grund i bränsle- eller batteriproblem. Säkerställ att båten är redo för hela den planerade färden.

Många assistansärenden har sin grund i bränsle- eller batteriproblem. Säkerställ att båten är redo för hela den planerade färden. Kontrollera att båten är tät

Gå igenom genomföringar, slangar och länspump. Små läckage kan snabbt utvecklas till större problem ute på vattnet.

Gå igenom genomföringar, slangar och länspump. Små läckage kan snabbt utvecklas till större problem ute på vattnet. Planera rutten i förväg

Använd uppdaterade sjökort och var särskilt uppmärksam i okända vatten eller områden med mycket trafik.

Använd uppdaterade sjökort och var särskilt uppmärksam i okända vatten eller områden med mycket trafik. Säkra tampar och utrustning

Lösa linor är en vanlig orsak till problem med propellern. Se till att allt är ordentligt fastsatt innan avfärd.



Topp 5 vanligaste orsakerna till assistans på sjön via Ifs båtförsäkring:

Motorproblem

Sjunkning

Grundstötning

El- och startproblem

Läckage

I Ifs båtförsäkring ingår båtassistans dygnet runt, vilket innebär att hjälp kan ordnas om båten exempelvis drabbas av motorproblem, bränslestopp eller grundstötning och inte kan ta sig vidare för egen maskin. Assistansen omfattar bland annat bogsering, hemtransport samt leverans av bränsle eller reservdelar vid behov. Även starthjälp och teknisk rådgivning ingår för att hjälpa båtägare tillbaka ut på vattnet så snabbt som möjligt.

När ringer man sjöräddningen – och när ringer man försäkringsbolaget?

Följ den här enkla regeln: vid livsfara ringer du alltid 112. Du kopplas då vidare till sjöräddningens resurser (kustbevakning, sjöpolis, SSRS, räddningstjänst) som skickar närmaste enhet. Detta är kostnadsfritt för alla, precis som en ambulans på land. Övriga ärenden hanteras normalt som försäkringsärenden; kontakta ditt försäkringsbolag för att få rätt hjälp och rätt resurs. Om du har båtförsäkring hos If ringer du 0771-655 655 och väljer: skada – fritidsbåt – båtbogsering eller assistans.