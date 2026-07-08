Loomis utser Tobias Hägglöv till Chief Financial Officer

Loomis AB har utsett Tobias Hägglöv till koncernens ekonomi- och finansdirektör (CFO) och medlem i koncernledningen. Han tillträder tjänsten den 14 september 2026 och efterträder Johan Wilsby.

Tobias Hägglöv har omfattande internationell erfarenhet inom finans och IT samt en bred bakgrund från multinationella bolag. Han kommer närmast från rollen som CFO och Executive Vice President på Elekta. Tidigare har han varit CFO på Recipharm och haft ledande befattningar inom LEAX, Electrolux, SAS och Accenture.

Koncernchef och vd Aritz Larrea kommenterar:

”Vi är mycket glada att välkomna Tobias till Loomis. Han har en gedigen erfarenhet av att utveckla finansiell styrning och leda internationella finansorganisationer. Hans bakgrund kommer att vara mycket värdefull när vi fortsätter att genomföra vår strategi.”

Tobias Hägglöv kommenterar:

”Jag ser fram emot att börja på Loomis i en spännande fas. Bolaget har en stark marknadsposition, en tydlig strategi och betydande tillväxtmöjligheter. Jag ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen och till ett långsiktigt värdeskapande.”

Tobias Hägglöv har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från KTH och en magisterexamen inom företagsekonomi från Stockholms universitet.

Det här pressmeddelandet finns även tillgängligt på Loomis hemsida: www.loomis.com.

För mer information, kontakta:

Aritz Larrea

Vd och koncernchef

Kontakt genom:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och IR

ir@loomis.com

079 006 45 92









Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.