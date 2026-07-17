Betsson AB delårsrapport januari – juni 2026

KVARTALET APRIL – JUNI 2026

Koncernens intäkter uppgick till 310,2 (303,7) miljoner euro, en ökning med 2%. Den organiska ökningen var 6%.

Kasinointäkterna ökade med 2%. Sportboksintäkterna ökade med 1% och sportboksmarginalen var 10,5% (9,5%).

EBITDA uppgick till 58,5 (84,1) miljoner euro, en minskning med 31%. EBITDA-marginalen var 18,8% (27,7%).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 42,2 (69,0) miljoner euro, en minskning med 39%. Rörelsemarginalen var 13,6% (22,7%).

Resultatet efter skatt uppgick till 30,4 (49,2) miljoner euro, motsvarande 0,22 (0,36) euro per aktie.

Det operativa kassaflödet var 60,4 (41,1) miljoner euro.

Nettoskulden uppgick till -128,4 (-151,8) miljoner euro.

Antalet aktiva kunder var 1,8 (1,4) miljoner.

PERIODEN JANUARI – JUNI 2026

Koncernens intäkter uppgick till 595,5 (597,3) miljoner euro. Den organiska ökningen var 5%.

EBITDA uppgick till 108,4 (161,8) miljoner euro, en minskning med 33%. EBITDA-marginalen var 18,2% (27,1%).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 76,2 (133,0) miljoner euro, en minskning med 43%. Rörelsemarginalen var 12,8% (22,3%).

Resultatet efter skatt uppgick till 55,9 (97,3) miljoner euro, vilket motsvarar 0,40 (0,71) euro per aktie.

Det operativa kassaflödet var 118,5 (127,5) miljoner euro.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägare om 0,66 (0,76) euro per aktie. Föregående års utdelning inkluderar en extra utdelning om 0,10 euro per aktie.

Under perioden återköptes 2 850 520 aktier till ett totalt belopp om 27,5 miljoner euro.

VD-ORD

Rekordhöga intäkter i spåren av fotbolls-VM

Andra kvartalet kännetecknades av en fortsatt god utveckling i vår B2C-verksamhet, positivt påverkat av det fotbolls-VM som drog i gång i juni. B2B-intäkterna låg samtidigt kvar på en lägre nivå än föregående år, vilket tyngde kvartalets lönsamhet, även om rörelsemarginalen ökade jämfört med föregående kvartal. Koncernens intäkter uppgick till 310 (304) miljoner euro, den högsta intäktsnivån någonsin för Betsson under ett enskilt kvartal, medan rörelseresultatet (EBIT) landade på 42 (69) miljoner euro.

Precis som tidigare kvartal kom den starkaste tillväxten från Latinamerika, som växte med 32 procent till nya rekordnivåer och nu är vår största region. Regionen svarar för mer än en tredjedel av koncernens totala intäkter. Uppgången var bred och fick extra draghjälp av fotbolls-VM, som bidrog till hög aktivitet bland både nya och befintliga kunder. Peru och Argentina var regionens klarast lysande stjärnor, tack vare tidigare produktinvesteringar, starka varumärken och träffsäkra marknadsaktiviteter kopplade till världsmästerskapet. Det är glädjande att se att vår långsiktiga satsning i regionen fortsätter att löna sig och skapa värde för såväl kunder som aktieägare.

B2C-verksamheten utvecklades väl även utanför Latinamerika. I Västeuropa var det återigen Italien som drev tillväxten, där vi fortsätter att flytta fram våra positioner med stöd av sponsorsamarbetet med Inter, en klubb som krönte säsongen genom att vinna både ligan och cupen i hemlandet. I Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA) ökade B2C-intäkterna överlag, med särskilt positiv utveckling i Baltikum, Georgien och Kroatien. Sammantaget är B2C alltjämt vår tillväxtmotor som fortsätter att leverera nya rekordsiffror. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader uppgick till 76 (66) procent. Den ökade andelen lokalt reglerade intäkter och de högre spelskatter som dessa för med sig, är återigen en viktig förklaring till den lägre lönsamheten jämfört med samma period föregående år.

B2B-intäkterna var fortsatt lägre än under motsvarande kvartal i fjol, liksom tidigare till följd av lägre aktivitet hos en av våra större kunder. Utvecklingen har stabiliserats, men på en lägre nivå än under jämförelseperioden. Vår strategi vilar på en balanserad mix mellan B2C- och B2B-satsningar, och vi jobbar hårt för att komma tillbaka till tillväxt inom B2B med såväl befintliga som nya kunder.

Fotbolls-VM har gett en god skjuts in i det tredje kvartalet. De genomsnittliga dagliga intäkterna hittills under kvartalet, fram till och med den 13 juli, har varit 14 procent högre än det motsvarande dagliga genomsnittet för hela det tredje kvartalet 2025. Med ett konkurrenskraftigt produkterbjudande och starka marknadspositioner står vi väl rustade att fortsätta skapa långsiktiga värden för våra aktieägare.

PRESENTATION AV RAPPORTEN

Klockan 10.00 idag den 17 juli 2026 bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av rapporten för det andra kvartalet 2026. Rapporten kommer att presenteras av CEO Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon.

Länk för att delta i webbsändning:

https://betsson.events.inderes.com/q2-report-2026/register

Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Länk för att ställa muntliga frågor via telefonkonferens:

https://events.inderes.com/betsson/q2-report-2026/dial-in

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, koncernchef och VD Betsson AB

pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, VP Communications & Investor Relations Betsson AB

+46 760 024 863

roland.glasfors@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2026 kl. 07.30.

OM BETSSON AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de största aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







