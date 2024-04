Fortnox bjuder in till kapitalmarknadsdag 23 maj

Scroll down for the English version.

Bakom Fortnox dörrar skapas koden som formar Företagssverige. Har du också väntat på att få kika in? Nu öppnar vi upp och välkomnar dig till årets viktigaste event.

Fortnox bjuder in till en kapitalmarknadsdag med fokus: Business Update. Välkommen den 23 maj till Fortnox huvudkontor, Bollgatan 3B i Växjö.

Få en guidad rundtur på Fortnox unika huvudkontor, träffa medarbetare, kunder och samarbetspartner. Du får möta koncernledning och produktchefer, se demos av kraftfulla produkter från alla produktområden och ta del av Fortnox banbrytande tekniska utveckling. Efteråt är du välkommen att delta på en middag i småländsk anda på Michelinmärkta PM & Vänner.

I vår presentation fokuserar vi på var Fortnox befinner sig i affärsplanen på väg mot 2025.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig. Antalet platser är begränsat. Din anmälan bekräftas via mejl.

Presentationen kommer att hållas på engelska och delar av den kommer att finnas tillgängliga på Fortnox hemsida. Du måste vara på plats för att ställa frågor. Kapitalmarknadsdagen riktar sig framför allt till institutionella investerare, analytiker och finansiell media.

Vi ses den 23 maj!

Fortnox invites you to a Capital Market Day May 23

Behind Fortnox’s doors, the code that shapes Corporate Sweden is created. Have you also been wanting to take a look? Now the wait is over, and we welcome you to the most important event of the year.

Fortnox finally invites you to a new edition of our Capital Market Day, this time with the theme: business update. Join us on May 23 at Fortnox’s head office, Bollgatan 3B in Växjö.

Get a guided tour of Fortnox’s unique headquarters and meet employees, customers, and partners. You’ll get to see group management, product managers and demos of powerful products from all product areas. This is an opportunity to take part of Fortnox’s pioneering technical development. Afterwards, you are welcome to attend a dinner in the Småland spirit at the Michelin-rated PM & Vänner.

In our presentation, we focus on how Fortnox’s business plan is progressing as we head toward 2025.

Click here to read more and register. The number of places is limited. Your registration is confirmed via email.

The presentation will be held in English and parts of it will be available on Fortnox’s website. You must be present to ask questions. Capital Market Day is primarily aimed at institutional investors, analysts and financial media.

See you on May 23!









Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se