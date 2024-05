Fantasma Games lanserar ytterligare ett spel – Gold Pigger

Fantasma Games kan idag meddela att ytterligare ett spel lanseras, Gold Pigger, vilket kommer att lanseras via Fantasmas egen plattform den 22 maj. Spelet kommer initialt att vara tillgängligt via över 70 operatörer och på över 300 olika sajter globalt, vilket även inkluderar sociala casinon i USA vilket är en viktig ny marknad.

”Gold Pigger är en av våra större produktioner under våren och vi har redan fått väldigt god respons från operatörerna och spelare. Spelet kommer att lanseras under tre faser de kommande månaderna för att på så vis nå så många operatörer som möjligt. Vi förväntar oss att spelet kommer att vara fullt tillgängligt på den amerikanska marknaden under tredje kvartalet.

Vi har gjort en rad lyckade lanseringar under kvartalet som bygger på nya koncept, där ”Pay Anywhere” var den senaste mekaniken. I Gold Pigger har vi valt att använda oss av en dynamisk matematik i spelet, vilket få spelstudios använder sig av på grund av komplexiteten, och vi ser med spänning fram emot den här lanseringen då teamet på Fantasma verkligen levererat och bevisat vår höga teknikhöjd inom organisationen.

Under april lanserade vi spelet Circle of Sylvan, som vi nu kan konstatera har blivit vår historiskt mest lyckade lansering avseende spelarengagemang i spelet i form av spins per spelare.

Sammantaget är jag väldigt nöjd med starten på det här året för Fantasma och våra spel som visar på en god long-tail och starkt spelarengagemang vid lansering. Samtidigt levererar teamet kontinuerliga förbättringar för varje ny lansering vilket möjliggör att vi kan visa på fortsatt tillväxt under lönsamhet och ett stärkt varumärke på marknaden”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

Om Gold Pigger

Temat i Gold Pigger bygger på koncept som är populära på den amerikanska marknaden, med guld i spelet tillsammans med intressanta karaktärer. Spelet innehåller även flertalet olika funktioner för att underhålla spelaren, med allt från olika jackpots till alternativ av bonusspel.

Läs mer om Gold Pigger här: https://www.fantasmagames.com/project/gold-pigger/

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD för Fantasma Games AB (publ)

E-post: fredrik@fantasmagames.com

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.