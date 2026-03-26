Johan Wilsby lämnar rollen som CFO för Loomis

Johan Wilsby har beslutat att lämna sin roll som Loomis ekonomi- och finansdirektör (CFO) och medlem av koncernledningen för nya möjligheter utanför Loomis.

Johan Wilsby fortsätter i sin nuvarande roll under sin sex månaders uppsägningstid och en fortsatt period in i det fjärde kvartalet vid behov för att säkerställa en smidig överlämning. Slutdatumet kommer att fastställas och kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Vd och koncernchef Aritz Larrea säger:

“Vi tackar Johan för hans betydelsefulla insatser inom Loomis. Han har haft en central roll i att driva utvecklingen inom koncernens finansfunktion för att stödja vår strategiska inriktning. Detta arbete kommer att fortsätta med oförminskad kraft. Vi önskar Johan framgång i hans kommande uppdrag.”



CFO Johan Wilsby säger:

“Jag har verkligen uppskattat att få vara CFO för Loomis. Det har varit en tid som gett mig möjlighet till lärande, fördjupade kunskaper om Loomis och vår verksamhet samt ett nära samarbete med bolagets fantastiska ledare. Jag är övertygad om att Loomis har goda förutsättningar för framtiden, med många möjligheter framför sig.”

Arbetet med att rekrytera en ny CFO har inletts.

