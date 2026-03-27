”Det är variationen som är rolig och känslan av att göra skillnad” — fredagsporträttet med Siri Widstrand

När och hur hamnade du på Einar Mattsson?

– Jag började i juni förra året, så snart firar jag ett år här! Jag jobbade tidigare som energikonsult med fokus på energisamordning i nybyggnadsprojekt, men var sugen på att komma närmre verkligheten, lära mig mer om energieffektivisering i praktiken och jobba mer strategiskt. När jag såg jobbannonsen beskrev den ganska exakt det jag ville göra. Så jag sökte och efter ett par dagar blev jag kontaktad av en rekryterare, och på den vägen är det.

Vad hade du för bild av företaget då?

– Jag är inte från Stockholm, så jag hade inte stenkoll från början … Jag hade jobbat som konsult åt EMB med en energiberäkning för Torgstråket, och fick då en positiv känsla av företaget. Jag började läsa på och tyckte att det lät som ett företag där hållbarhet och energieffektivisering är prioriterade frågor. Där man aktivt arbetar med det och samtidigt också finns en del kvar att utveckla.

Vad var det som lockade med att jobba med energifrågor i en fastighetskoncern?

– För mig är det viktigt att känna att mitt jobb skapar någon form av mening och att jag påverkar samhället i en mer hållbar riktning. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, så det är helt klart en bransch för att göra skillnad. Att jobba med energifrågor på ett fastighetsbolag öppnar upp för löpande energioptimering, där du snabbt ser resultatet av en förbättrande åtgärd. Det möjliggör samtidigt för ett strategiskt och långsiktigt arbete.

Nu har du rollen som energispecialist/projektledare energi. Vad är det mest utmanande med rollen?

– Det mest utmanande är nog att prioritera vad som är viktigast att fokusera på just nu. Det finns mycket att göra, i stort och smått. Dels lösningar för att energieffektivisera vårt fastighetsbestånd, dels för att optimera våra arbetssätt internt.

Vad är bäst med att jobba på Einar Mattsson?

– Det är variationen som är rolig och känslan av att göra skillnad. Ena dagen handlar om att klura ut varför värmeanvändningen plötsligt ökat i en fastighet. Genom att analysera driftdata kan vi sätta in en åtgärd så att den dåliga trenden inte fortsätter. Den andra dagen fokuserar jag på vår långsiktiga energistrategi och utvecklar verktyg för att bättre kunna budgetera för framtida energikostnader.



Du ser alltid ut att vara i arbete. I samtal, möten eller på språng. Är ditt jobb väldigt tidsstyrt, är du effektiv eller båda?

– Jag skulle säga att det generellt är ganska flexibelt, men ibland kommer det såklart upp saker som är mer ”akuta” och behöver lösas omgående. Då gäller det att prioritera om. Jag tycker själv att jag är effektiv – jag gillar struktur och strukturerar alltid upp mitt arbete med checklistor, tidsavsättning i kalendern etcetera.

Hur hanterar du stress?

– Jag försöker att inte stressa upp mig för småsaker. För mig fungerar det att jobba strukturerat och ha god kommunikation med kollegor. De flesta har ju förståelse för att något var mer komplicerat än vad jag först trodde. Det är också viktigt för mig att jobbet får stanna på jobbet, jag stänger av alla jobbnotiser efter arbetstid och är inte tillgänglig dygnet runt. Sen måste jag få in mina träningspass varje vecka. Det är klyschigt nog ett väldigt bra stressbotemedel.

Vad tror du att digitaliseringen betyder för fastighetsbranschen? Börjar vi komma ikapp andra branscher?

– Digitaliseringen är jätteviktig för vår bransch, både för att kunna energieffektivisera våra byggnader men också för att kunna utveckla vår affär i stort, underlätta vardagen för våra kunder och minska våra kostnader. Vi är på god väg, men det finns saker kvar att göra.

Hållbarhetsfrågorna i stort, hur upplever du att de påverkar ditt arbete idag och vad tror du sker framöver?

– De är högst närvarande, hållbarhet och energieffektivisering hänger ju tätt ihop. Det kommer allt fler krav att förhålla sig till och vi behöver uppdatera oss för att säkerställa att vi följer nya lagar och regler. Jag hoppas och tror, att hållbarhet kommer fortsätta bli en allt viktigare fråga att förhålla sig till och att kraven kopplat till energieffektivitet i fastigheter kommer skärpas. Redan i år implementeras EU-direktivet EPBD i svensk lagstiftning, vilket kommer ställa hårdare krav på fastigheters energiprestanda under kommande år. Jag hoppas att både EU, Boverket och andra relevanta aktörer, så som miljöcertifieringsorgan och banker, fortsätter sätta press på hög energiprestanda för att driva utvecklingen framåt.

Vilka är dina fritidsintressen?

– Jag tycker om att vara ute i naturen, upptäcka nya platser och umgås med vänner och familj såklart. Jag tycker också om att vara kreativ och att skapa med händerna; att odla på min balkong och i mina pallkragar, fotografera, gå på drejkurs, köpa gamla möbler att måla om eller att sy något. Just nu håller jag på att sy bebiskläder till mitt och min sambos första barn som är beräknat i slutet av maj i år.

Har du ett smultronställe någonstans som du gärna berättar om för andra?

– Hmm, jag har svårt att nämna en specifik plats som mitt smultronställe. Kanske i mina föräldrars stuga hemma i Värmland. En plats för avkoppling där jag gärna hänger när tillfälle ges. Annars skulle jag nog vilja säga i min campervan. Jag och min sambo köpte en skåpbil och byggde om den till en campervan, och har under de senaste somrarna rest runt med den i Europa. Vi har fått se och uppleva väldigt många fina platser och jag är väldigt glad att vi vågade oss på att bygga den tillsammans!

Avslöja något väldigt få vet om dig.

– För de som känner mig väl är det inte direkt någon hemlighet, men jag älskar verkligen djur och drömmer om en liten bondgård med hund, katt, får, kor, höns och några kaniner. Jag kan inte tänka mig något mysigare (och mer tidskrävande, men låt mig romantisera). Vi får se om det blir verklighet någon gång i framtiden, då jag tyvärr blev kär i en päls-allergiker. Vi får kanske mötas någonstans på mitten, haha.

Vad har Einar Mattssons långsiktiga sätt att driva företag betytt för din egen trygghet?

– Koncernens långsiktiga sätt att driva företag ger mig en känsla av stabilitet. Det är tryggt att arbeta i ett företag som inte fattar kortsiktiga och riskfyllda beslut, utan tänker på helheten, hållbarheten och kvaliteten över tid.

Om du ska ge ett råd till någon som precis börjat på Einar Mattsson, vad säger du då?

– Precis som alltid när man är ny på en arbetsplats, så tycker jag det är viktigt att vara nyfiken, våga ställa frågor och lyfta sådant som man ser potential i att förbättra. Som ny kommer du in med nya ögon och har ofta nya perspektiv – det tycker jag inte man ska vara rädd att dela med sig av.