Flaggning med anledning av återköp av aktier

Betsson AB (publ) meddelar härmed, i enlighet med 4 kap. 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), att bolaget den 26 mars 2026 förvärvade 35 400 egna aktier av serie B. Bolagets sammanlagda innehav av egna aktier uppgår därefter till 7 149 655 aktier av serie B, vilket innebär att Betssons egna innehav motsvarar 5,01 procent av totalt antal aktier och att innehavet därmed överstigit gränsvärdet om fem procent enligt 4 kap 5 § LHF.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2026 kl. 11.00.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).








