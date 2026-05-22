Fredagsporträttet: ”Mina arbetsdagar är som att lägga pussel med olika svårighetsgrad”

Hur är det att jobba i fastighetsbranschen?

— Det är roligt och omväxlande på så många plan. Att på nära håll få se både nyproduktion och ROT-projekt, att få besöka lägenheter i olika områden och från skilda tidsepoker och att få möta hyresgäster i alla möjliga situationer i livet, är otroligt givande.

Vad drömde du om att bli som barn?

— Det varierade mellan mina intressen. En period ville jag bli ridlärare, en annan konsertpianist. Jag slukade ungdomsböckerna om privatdetektiven Kitty när jag gick i lågstadiet, så kanske är det grunden till att jag tycker att det jobb jag har idag är så roligt?

Vad har du för roll på Einar Mattsson idag?

— Jag arbetar som utredare av oriktiga hyresförhållanden.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

— Mina arbetsdagar är lite som att lägga pussel med olika svårighetsgrad. Jag söker och samlar information för att ta reda på om en lägenhet hyrs ut i andra hand utan tillstånd eller om något annat olagligt pågår. Det är många moment som behöver gås igenom för att få en klar bild av hur situationen ser ut. Jag diskuterar med kollegor som vet mer om hyresgästen, med andra boende i fastigheten, kontaktar myndigheter med mera.

Hur reagerar de du kommer på med att bo olagligt?

— Vi vet ju hur svårt det är att hitta en fast bostad i Stockholm. Det är alltid tungt att berätta för den som bor olagligt att vi kommer säga upp hyresavtalet med förstahands-hyresgästen och att de, ofta med kort varsel, behöver flytta. Det är inte helt ovanligt att de tror att de har tillstånd att bo i lägenheten. Så de blir ofta både ledsna och besvikna men ibland även arga och upprörda.

Samarbetar fastighetsbolagen i de här frågorna, eftersom det är ett gemensamt problem?

— Ja, vi har ett nätverk där de största fastighetsbolagen i Stockholmsområdet samverkar för att diskutera, dela erfarenheter och gå igenom förändringar och nyheter i hyreslagstiftningen. Vi på Einar Mattsson är även med i samverkansgrupper med Polisen och några stadsdelsförvaltningar där otillåten andrahandsuthyrning, folkbokföringsbrott och annan systemhotande brottslighet står på agendan.



Man kan ansöka om att få hyra ut koncernens lägenheter lagligt. För vad kan man få hyra ut i andra hand under begränsad tid?

— Du behöver ha beaktansvärda skäl. Sådana skäl kan till exempel vara att man vill provsambo med någon eller att man ska studera eller arbeta på annan ort under en period.

Vilka yrkesframgångar är du gladast över här på Einar Mattsson?

— Jag är glad och stolt över att jag har ”byggt upp” min yrkesroll. Idag har vi bra arbetsmetoder och rutiner. Vi är erkänt duktiga på det vi gör även om vi så klart alltid kan bli bättre.



Vem har du lärt dig mest av hittills i koncernen, och om vad?

— Förvaltaren Cecilia Hellstrand är den som för 20 år sedan, när vi båda arbetade på Svenska Bostäder, lärde mig det mesta värt att veta om uthyrning, andrahands-upplåtelser och lägenhetsbyten. Hon har alltid varit otroligt kunnig och en stor inspirationskälla.

Hur förankrar man processer och beslut på bästa sätt? Vilket är ditt bästa tips?

— Jag tänker att det är bra att involvera de som berörs så mycket som möjligt så att de har möjlighet att påverka. Fler tankar och idéer som samverkar leder ofta till en bättre lösning. Förklara bakgrunden så att de som berörs eller påverkas förstår anledningen till processen eller beslutet.

Hur behåller vi våra talanger i koncernen?

— Genom bra ledarskap som uppmärksammar och tar tillvara på de talanger som finns. Och genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för de som behöver, vill och önskar det.

Vad gillar du mest med att ha Einar Mattsson som arbetsgivare?

— Det bästa är alla härliga kollegor.

Vad är det bästa i koncernens företagskultur?

— Ägarfamiljens långsiktiga tänk vilket skapar trygghet och stabilitet både för anställda och för våra hyresgäster. Att se vilka resurser som läggs ner för att skapa trivsamhet i fastigheterna med genomtänkta renoveringar, och inte minst alla vackra innergårdar. Det gör att jag känner stolthet över företaget.

Hur ser du till att få intellektuell stimulans?

— Mitt arbete kräver en hel del tankeverksamhet så oftast behöver jag bara koppla av på hemmaplan. Jag tittar gärna på franska, spanska, italienska och tyska filmer som jag försöker hänga med i utan att läsa undertexterna. Vid längre ledigheter läser jag så mycket jag hinner och lägger svåra pussel, som utmanar både hjärna och tålamod.

Om du gjort fel, hur gör du då?

— Jag kontrollerar vad felet är, hur det ska korrigeras och ser till att det inte upprepas.

Vilken av alla fastigheter som koncernen har är din favorit?

— Det finns så många fastigheter som är fina, men måste jag välja så säger jag Kamelian 27 på Sigtunagatan 15-17. Både för fastigheten i sig, innergården och för läget mitt i Vasastan.

Idag vi pratar vi i koncernen en del om vikten av återhämtning, eftersom vi vet att vi jobbar bäst när det är balans i tillvaron. Hur vilar du upp dig och fyller på energi?

— Mitt hem är min borg, så även om jag flyttar ofta, så gillar jag att vara hemma. Antingen planerar eller genomför jag ett inrednings-eller renoveringsprojekt. Det tillför mig både vila och energi, beroende på i vilken fas jag befinner mig i.

Hur skapar du glädje för dig själv?

— Jag är bra på att berömma mig själv och att vända negativa händelser och tankar till något positivt. Planerandet är lika roligt som att genomföra, som till exempel en resa, vilket gör att glädjen förlängs. Men det är lika viktigt för mig att vara närvarande i stunden och känna att det jag gör är roligt och givande.

Är du musikalisk eller konstnärlig?

— Musik har alltid varit ett stort intresse och jag ägnade större delen av min uppväxt åt fiol, pianospel och körsång. Intresset finns kvar men är inte lika dominerande i mitt liv längre. Jag uppskattar konst i alla dess former men ingenting jag utövar själv.

Vilket är ditt bästa resminne?

— Allra bäst var när jag under flera somrar i tonåren tågluffade genom Europa. Så många upplevelser på så kort tid i den åldern, det är ganska svårslaget.

Berätta något om dig som få känner till.

— Jag har svårt att slänga saker. Nu låter det kanske som att jag är en samlare men återbruk och återvinning är viktigt för mig. Jag handlar cirkulärt när det är möjligt och säljer eller skänker saker jag inte längre vill ha eller behöver.