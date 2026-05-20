Ansökan öppen till Ifs Help a lot Award – här är juryn

Help a lot Award riktar sig till initiativ som på olika sätt skapar gemenskap och stärker sociala sammanhang. Det kan handla om både etablerade verksamheter och nya idéer med potential att göra skillnad för människor som upplever ofrivillig ensamhet.

Ansökningsperioden är öppen fram till 7 september och det vinnande bidraget kan få upp till 1 miljon kronor i stöd. Vinnaren offentliggörs den 17 mars 2027. Juryn kommer att bedöma bidragen utifrån deras möjlighet att minska ensamhet, öka inkludering mellan människor och skapa långsiktig positiv påverkan på folkhälsan.

– Ofrivillig ensamhet är en växande folkhälsoutmaning och genom Help a lot Award vill vi lyfta fram initiativ som kan göra skillnad i människors vardag. Nu ser vi fram emot att ta emot ansökningar från hela Sverige och få ta del av de initiativ och projekt som finns runt om i landet, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Juryn består av representanter från organisationer, näringsliv och samhälle med erfarenhet inom hälsa, ledarskap och social hållbarhet. Jurymedlemmarna deltar på pro bono-basis utifrån ett gemensamt engagemang för att motverka ofrivillig ensamhet och lyfta initiativ som kan göra skillnad i samhället.

Jurymedlemmarna i Sverige är:

Frida Boisen – Journalist, författare och föreläsare

Lauri Nevonen – Business area manager, docent och legitimerad psykoterapeut

Lisa Lindström – Nordic Business Reinvention Leader

Peter Hellberg – Förbundsordförande för Unionen

Maja Frankel – Generalsekreterare för Friends

Kristina Ström Olsson – Nordisk hälsostrateg på If

Läs mer om juryn och hur man ansöker här: Möt vår jury – Help a lot Award | If

Vem kan ansöka?

If söker en organisation eller ett företag med en konkret idé eller ett initiativ som skapar tydligt socialt värde, med ambitionen att minska ofrivillig ensamhet och föra människor närmare varandra. Vi söker ett projekt med en plan som sträcker sig minst ett till två år framåt, en tydligt definierad målgrupp och aktiviteter som är i behov av ekonomiskt stöd. Här kan du läsa mer om ansökningsprocessen och kriterierna för att delta i utmärkelsen samt skicka in din ansökan.