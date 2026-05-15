”Det finns så många extremt bra kompetenser här” — fredagsporträttet med Alexander Ospino Munter

Berätta, vad har du för roll idag och “hur känns det” nu när du jobbat några månader?

– Idag jobbar jag som systemförvaltare på IT-avdelningen. Det känns mycket bra och jag tycker att jag börjar bli varm i kläderna nu. Min roll är att säkerställa så att systemen koncernen använder håller både idag och imorgon och att de skapar nytta. I det ingår både drift och support av användarärenden plus vidareutveckling och optimering av systemen.

Vad har du hunnit med innan Einar Mattsson?

– Jag har gjort lite allt möjligt. Jag har exempelvis anställt och koordinerat personal till butiksdemonstrationer och event. Jag har också arbetat som PR-assistent för Tjeckiska statens turistbyrå (utan någon som helst koppling till Tjeckien). Där skrev jag pressmeddelanden, arrangerade tävlingar och hjälpte till att sätta ihop resor för journalister. Min senaste anställning innan Einar Mattsson var på Stockholms stads e-handelsenhet inom ”Upphandling och inköp” som systemförvaltare.

Hur kommer det sig att du fastnade för systemförvaltning? Vad fick dig att börja “jobba med data”?

– Som min brokiga arbetsbakgrund visar så har jag testat på många olika saker. När jag började på e-handelsenheten på Stockholms stad så var det i deras inköpssupport, där jag i drygt ett år svarade på samtal och mejl. Jag märkte att det fanns massa saker jag kunde effektivisera och lathundar som kunde uppdateras. Jag är nyfiken som person och tänker ofta att det går att göra på nya sätt och jag gillar att lära mig nya program. Så efter ett år på inköpssupporten blev jag systemadministratör och arbetade mer ”bakom ridån”, för att sedan bli systemförvaltare. En roll jag verkligen gillar!



Vad hade du för drömmar som barn?

– Oj, det har varit många. Jag ville designa berg-och-dalbanor men även bli artist och sjunga på utsålda arenor. Jag spexade väldigt mycket som barn, så min farmor tyckte jag skulle ha blivit clown och jobbat på cirkus.

Vilken yrkesframgång är du gladast över?

– En framgång som jag är väldigt glad över är att jag hamnat där jag är. Att tidigare erfarenheter har lett mig hit, trots att vägen inte varit rak. På min förra arbetsplats fanns inga systemförvaltare för den enheten när jag började utan jag var med och satte upp den rollen där. Jag är stolt över min framåtanda!

Hur hänger du med i det senaste kring både programvaror, Office365 och annat IT-relaterat?

– Dels är det användarforum och nätverk där man möter andra kunder som använder samma system. Dels är det genom kontakt med systemleverantörer och samtal kring uppgraderingar och vad de nya versionerna av systemen innehåller. Plus i samtal med kollegor förstås.

Vilket är favorit-programmet?

– Jag älskar ju InDesign från Adobe, även om jag inte använder det i mitt arbete. Det är lätt att skapa snygga grafiska uppslag och samtidigt går det att nörda ner sig rejält. Jag kan spendera timmar med att skapa exempelvis ett vektorbaserat självporträtt eller annat kul.



Vilket är det mest underskattade snabbkommandot?

– Det mest underskattade snabbkommandot är Win+Shift+S för att ta skärmdumpar. Så smidigt när jag skapar lathundar eller annat pedagogiskt material, och fungerar bättre än det manuella skärmklippverktyget när man vill fånga tillfälliga element som rullgardinsmenyer som annars försvinner.

Hur bra tycker du vi varit på att digitalisera koncernen?

– Jag tycker koncernen har varit duktiga på att digitalisera, sen förstår jag att vi inte är klara med den resan. Förändring tar tid, både på individnivå och på organisatorisk nivå. Samtidigt behöver vi fortsätta resan för att bli så effektiva som möjligt så vi också förblir attraktiva för befintliga och nya kunder.

Vem har du lärt dig mest av hittills i koncernen, och varför?

– Oj, svår fråga. Det finns så många extremt bra kompetenser här. Jag blir inspirerad här precis hela tiden. I mitt imaginära Oscars-tal så vill jag tacka min chef Jeanette Skierus för hennes mentorskap och oerhörda kompetens. Finns det något som hon inte kan? Nej. Jag vill även tacka Elin Johansson och Micke Palm för deras otroliga kunskaper om vårt affärssystem och kännedom om våra uppsättningar där. Även Tiana Kusturic för hennes pepp och förmåga att se saker så klart. Du ser, jag kan verkligen inte säga bara en person och listan fortsätter, men jag förstår att jag nu måste ”kliva av scenen”. Tack!

Vad är självledarskap för dig, och hur utövar du det?

– För mig innebär det att jag tar ansvar över mitt eget arbete och min utveckling. Flaggar om det är något jag behöver för att kunna nå mina mål, om det är en utbildningsinsats eller annat som behövs. Jag kan ibland vilja för mycket och ha för höga förväntningar på mig själv. Så jag jobbar på att bli lite snällare mot mig själv och ge mig själv en klapp på axeln när det är förtjänt.

Vem är den bästa chef du haft hittills, och vilka egenskaper har varit avgörande?

– Det blir Jeanette Skierus. Jag märkte redan första dagen att det är här en chef jag funkar jättebra med, och som jag kan lära mig väldigt mycket ifrån. Egenskaper som jag beundrar är att hon är så lösningsorienterad. Hon hanterar flygande, skruvade bollar och smashar tillbaka dem över nätet på ett snyggt sätt. Hon är så otroligt kunnig och har förmågan att se helheten. Vilken kärleksförklaring det blev nu, men så är det verkligen. Jag är oerhört imponerad av henne.



Du är road av matlagning och bakning. Vilken är paradrätten, och vad ska jag göra för att lyckas med den?

– Jag älskar att laga långkok, alla möjliga. En rätt jag verkligen tycker om att laga är en kryddig lammgryta i marockansk stil med couscous. Den tar cirka tre timmar att laga och köttet blir så mört att det bara faller av benen. För att lyckas behöver du ha tålamod och våga krydda hårt. Inget fjuttande, utan rikligt med spiskummin, sambal oelek, vitlök och annat som du tycker passar. Jag följer inget recept utan går på känsla, så det är mitt bästa knep. Det är också ett bra sätt att varva ner. Gärna med lite skön musik i bakgrunden.

Vad har du för andra intressen?

– Jag älskar att åka berg-och-dalbanor och skulle kalla mig en sann berg-och-dalbane-entusiast. Något jag aldrig vuxit ifrån. De är ofta vackra och kan vara riktigt imponerande ingenjörskonst. Jag älskar även att resa och upptäcka nya platser. Allt från storstäder till pittoreska byar och fantastiska paradisstränder till storslagna bergsvyer. Att förena dessa två intressen är det bästa jag vet. Upptäcka nya nöjesfält med gigantiska eller unika berg-och-dalbanor världen över.

Du sjunger i företagskören och har dessutom varit med i TV4-programmet Idol. När kom du på att du kunde sjunga?

– Jag har sjungit så länge jag kan minnas. Det går nog inte en dag utan att jag nynnar eller sjunger. Det är en livsnödvändig ventil för mig. Ibland kan jag bli så sjung-sugen att jag direkt när jag kommer hem, så river jag av några låtar i karaokeappen ”Smule” tillsammans med andra personer världen över. Fokuset är inte att det ska vara bra, utan bara vara kul.

Hur gör du för att varva ner, eller för att behålla lugn och kontroll även under mer pressade veckor?

– Jag har jobbat mycket med det här genom åren och gör det fortfarande. I en stressad situation försöker jag se på det sakligt och bryta ner det i konkreta deluppgifter som jag sedan prioriterar. Sen är det viktigt att du inte ärver någon annans stress, inte gör den till sin egen. Jag varvar ner efter en hektisk dag med något avkopplande tv-spel eller ser på någon mysig dokumentär.

Om du ska tipsa om den bästa podden, favoritserien eller bästa filmen, vad väljer du då?

– Favoritserien är ”Black Mirror” utan tvekan! En serie med en stor dos satir. Det är fristående avsnitt med det gemensamma temat teknik-paranoia. Den behandlar ämnen som sociala medier, AI och minnes-implantat. Givetvis med allt i en fantastisk dystopisk tolkning. Den är både underhållande och obehaglig på samma gång. Jag verkar ha en förkärlek för filmer och serier där allt skiter sig.

Om du skulle göra en SitCom av någon avdelning på jobbet, vilken avdelning väljer du och hur blir storyn i korthet?

– Självklart blir det IT-avdelningen. Storyn ska vara karaktärsdriven och formatet i stil med Seinfeld. Varje avsnitt är en vanlig dag på kontoret och handlingen ska ha stor dos av igenkänningsfaktorer. Ett avsnitt kretsar kring skrivaren och det är hela det avsnittet. Alla huvudroller har sina egna saker som de jobbar med, och vi sammanstrålar alltid på en fika i varje avsnitt. Castingen är inte helt klar än, mer än att jag spelar Kramer.

Berätta något som få vet om dig.

– Jag älskar att sitta vid havet och bara filosofera, gärna i flera timmar. Det är något extremt läkande att sitta vid vågskvalpet och känna den salta luften. Jag tror att många inte tror att jag kan sitta och bara ta det lugnt, men det kan jag, serru.