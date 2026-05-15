Finland stor favorit i ESC-finalen – liten chans för en svensk topplacering enligt Unibets odds

Finland vinner varken jury- eller publikröstningen men är ändå överlägsen vinnarfavorit enligt Unibets odds. Sverige med FELICIA ges endast 9 procents chans att sluta topp-3.

26 länder gör upp i Eurovisionfinalen på lördag kväll. Enligt Unibets odds pekar allt på en finsk seger, medan Sverige med FELICIA får hoppas på en topplacering. Just nu hamnar Sverige på elfte plats i oddslistan. Här är Sveriges chanser till olika utfall:

Sverige att vinna Eurovision: ca 2% sannolikhet (odds 51.00)

Sverige att sluta topp-3: ca 9% sannolikhet (odds 11.00)

Sverige att sluta topp-5: ca 17% sannolikhet (odds 6.00)

Sverige att sluta topp-10: ca 40% sannolikhet (odds 2.50)

Finland med Linda Lampenius och Pete Parkkonen toppar listan med oddset 1.75 att vinna Eurovision Song Contest 2026, vilket motsvarar en sannolikhet på 57,1 procent.

– För tre år sedan stod Loreen i 1,50 inför finalen som hon sedan vann. Riktigt så givna är inte Finland, men det är tydligt att de är stora favoriter. Både spelarna och marknaden tror på en finsk seger i år, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Bakom Finland i tätstriden följer Australien (odds: 5.25) Grekland (11.00) och Israel (13.00).

Finland vinner varken jury eller publikrösten

Trots Finlands favoritskap förväntas de varken vinna juryröstningen eller publikens röst. I stället står Israel som favorit att vinna publikröstningen medan Australien väntas bli juryns favorit. Finland hamnar på tredje respektive andra plats vilket förväntas räcka för totalsegern.

FELICIA förväntas hamna kring tiondeplats både hos juryn och folket som röstar.

Hela listan: Eurovision 2026

Final – vinnare

Finland 1.75

Australien 5.25

Grekland 11.00

Israel 13.00

Danmark 17.00

Rumänien 19.00

Frankrike 34.00

Italien 34.00

Bulgarien 41.00

Moldavien 51.00

Sverige 51.00

Ukraina 51.00

Kroatien 67.00

Malta 67.00

Tjeckien 81.00

Vinnare av juryrösterna

Australien 2.00

Finland 4.00

Danmark 7.50

Frankrike 7.50

Tjeckien 9.00

Grekland 34.00

Rumänien 41.00

Bulgarien 51.00

Italien 51.00

Malta 51.00

Sverige 51.00

Vinnare av folkets röster

Israel 1.75

Grekland 5.00

Finland 5.00

Moldavien 15.00

Rumänien 15.00

Bulgarien 21.00

Ukraina 26.00

Australien 34.00

Italien 34.00

Danmark 67.00

Sverige 67.00

