Inför stämman: Bostadsrättsföreningar bör ta höjd för extremväder i underhållsplanen

Antalet naturorsakade skador befaras öka över tid i takt med att effekter av klimatförändringarna blir alltmer kännbara. Under 2024 anmäldes cirka 20 000 skadeärenden orsakade av oväder i Sverige, enligt statistik från Svensk Försäkring. Skadorna har uppstått till följd av stormar, översvämningar och andra typer av natur- och väderrelaterade händelser.

Skadestatistik från If visar att vattenskador och läckage utgör den klart största andelen av skador som sker i bostadsrättsföreningar. Naturskador återfinns bland de fem vanligaste skadetyperna.

– Vattenskador är den dominerande skadetypen, och i vissa fall kan de ha koppling till kraftig nederbörd, exempelvis när dagvattensystem inte hinner hantera stora vattenmängder eller när vatten tränger in i byggnaden. Genom att arbeta förebyggande inom ramen för underhållsplanen kan föreningar minska risken för kostsamma skador, säger Sara Aschan, Skadechef på If.

Under maj månad håller många bostadsrättsföreningar sina årsstämmor, där beslut om underhåll och investeringar fattas. Det ger ett naturligt tillfälle att även väga in åtgärder som stärker fastighetens motståndskraft mot väderrelaterade risker.

– Det handlar i grunden om att ligga steget före. Genom att identifiera sårbarheter i fastigheten och planera åtgärder i tid kan bostadsrättsföreningar stärka tryggheten för de boende, säger Sara Aschan.

För bostadsrättsföreningar som vill integrera klimatanpassningsåtgärder i sin underhållsplan kan följande områden vara relevanta att se över: