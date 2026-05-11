FELICIA enkelt vidare – 99 procents chans på Eurovisionfinal enligt Unibets odds

I morgon drar Eurovision Song Contest 2026 i gång i Wien med första semifinalen. Enligt Unibets odds är Sverige med FELICIA och “My System” nästan garanterade en finalplats. Men för totalsegern är det ett annat nordiskt land som har ledarpinnen.

15 länder tävlar om tio finalplatser i den första av två semifinaler. Bland dem finns Sveriges representant FELICIA, och enligt Unibets odds är vägen till lördagens final vidöppen. Sverige står i oddset 1.01 att kvalificera sig för finalen, vilket motsvarar en sannolikhet på hela 99 procent.

Svenskfinsk storfavorit

Klar favorit att vinna tisdagens semifinal är Finland med svenskfinska violinisten Linda Lampenius som uppträder med Pete Parkkonen. Även i totaloddsen för hela Eurovision toppar Finland med vinnaroddset 1.91, motsvarande 52,4 procents chans att ta hem segern på lördag.

– Sverige har inte missat final på över 15 år, och det lär inte ske detta år heller. Vi kan vara ganska trygga med att Felicia tar oss vidare till en spännande final på lördag, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Utöver Finland och Sverige väntas bland andra Grekland, Israel, Kroatien och Moldavien ta sig vidare.

Nagelbitare för Norge

I torsdagens andra semifinal pekar oddsen på Australien och Danmark som de två största favoriterna, tätt följda av Ukraina och Rumänien. Däremot kan Norge få det svettigt att ta sig till final, i skrivande stund på nionde plats i oddslistan hos Unibet.

Hela listan: Eurovision 2026

Semifinal 1 – att gå till final

Finland N/A

Grekland 1.01

Israel 1.01

Sverige 1.01

Kroatien 1.06

Moldavien 1.10

Serbien 1.28

Litauen 1.34

Polen 1.70

Montenegro 2.10

Portugal 2.20

Belgien 2.70

Estland 2.70

Georgien 3.00

San Marino 5.50

Semifinal 2 – att gå till final

Australien 1.01

Danmark 1.01

Ukraina 1.02

Rumänien 1.05

Malta 1.18

Cypern 1.20

Bulgarien 1.22

Albanien 1.30

Norge 1.34

Tjeckien 1.40

Schweiz 2.20

Lettland 2.30

Armenien 2.40

Luxemburg 3.20

Azerbajdzjan 9.00

Final – vinnare

Finland 1.91

Grekland 7.00

Danmark 7.50

Frankrike 12.00

Australien 15.00

Israel 19.00

Italien 31.00

Malta 31.00

Rumänien 31.00

Sverige 31.00

Ukraina 51.00

