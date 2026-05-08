Kommuniké från årsstämman i CTEK AB (publ) den 8 maj 2026

Vid dagens årsstämma i CTEK AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2025 och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas till aktieägarna.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Ola Carlsson, Lisa Ekelund, Michael Forsmark och Jessica Sandström omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl Sandlund och Andreas Örje Wellstam valdes genom nyval till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas Örje Wellstam valdes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 2 445 000 kronor, att fördelas med 895 000 kronor till styrelseordföranden och 310 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver, som arvode för arbete i styrelseutskotten, 160 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 60 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Godkännande av nya ersättningsriktlinjer

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna nya ersättningsriktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och representanter från de tre största ägarna i CTEK per den 31 augusti varje år.

Marcus Korsgren, SVP Strategy & Communication, +46 720 504 246, marcus.korsgren@ctek.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2026 klockan 12:00.








