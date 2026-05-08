Elin, vad har du för roll och hur ser en vanlig dag ut?

– Jag jobbar som ekonom i en roll som inte fanns innan jag anställdes. Mina arbetsdagar är väldigt varierande. Jag har återkommande moment, såsom månadsvisa uppgifter och tertialbokslut, men arbetar också mycket med projekt som gör rollen både dynamisk och utvecklande.

En sak som däremot aldrig varierar är att jag alltid hinner med minst en kopp kaffe under dagen.

Vad fick dig att söka dig till Einar Mattsson-koncernen?

– Jag hade hört talas om koncernen innan, i samband med att jag letade lägenhet när jag flyttade till Stockholm. Det som lockade mig var kombinationen av en stabil och långsiktig fastighetsägare, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på utveckling och hållbarhet. Det känns väldigt aktuellt och framtidsinriktat. Under rekryteringen fick jag en väldigt positiv känsla för arbetsmiljön här. När jag hörde att många i ekonomigruppen har arbetat länge och väljer att stanna kvar, såg jag det som en stark indikation på trivsel och en stabil och välfungerande arbetsmiljö.

Vad krävs det för utbildning och vilka egenskaper är fördelaktiga att ha för att klara av jobbet?

– En civilekonomutbildning ger en bra grund för rollen. Jag har själv haft stor nytta av min bakgrund inom revision, eftersom den har gett mig en god förståelse för processer samt vikten av struktur, noggrannhet och att arbeta metodiskt.

I min roll har nyfikenheten varit avgörande för att snabbt kunna sätta mig in i nya områden, våga ställa frågor och få en djupare förståelse för helheten. I ekonomrollen behöver du kunna kombinera detaljfokus med förståelse för större sammanhang.

Vad är roligast och mest utvecklande för din egen del?

– Problemlösning. Det är lite av en skräckblandad förtjusning att ta sig an frågor som inte alltid har ett självklart svar, arbeta sig igenom dem steg för steg och till slut hitta en lösning – det är både utmanande och väldigt tillfredsställande. Jag uppskattar också samarbetet med andra i organisationen. Det ger ofta nya infallsvinklar och hjälper en att se frågor ur flera olika perspektiv.

Trots att det kan vara stressigt och kort om tid med vissa uppgifter, så verkar du alltid lugn och positiv. Hur “håller du huvudet kallt”?

– Jag skulle säga att det handlar mycket om hur man angriper uppgifter när det blir stressigt. För mig hjälper det att snabbt skapa en överblick, prioritera vad som är viktigast och bryta ner arbetet i mindre delar. Jag arbetar proaktivt med att förbereda det jag kan i god tid och tänka ett steg framåt. Det händer alltid oväntade saker ändå. Dessutom hjälper det att ha nära och kompetenta kollegor – att veta att vi alltid kan lösa situationer tillsammans.

Vad var det för händelse eller person som gjorde att du fick lust att lära dig förstå och jobba med ekonomi?

– Ekonomi har alltid intresserat mig. Redan som barn, när jag gick runt i byn i Dalarna där jag kommer ifrån och sålde jultidningar, tyckte jag det var roligt att träffa människor och samtidigt få en känsla för hur det är att driva något själv och jobba med försäljning.

Jag har alltid gillat att förstå hur saker hänger ihop – särskilt när det handlar om siffror, struktur och hur ekonomiska beslut faktiskt påverkar en verksamhet.

Ordet ”redovisning” framkallar en obehagskänsla hos många, istället för alla positiva effekter det står för. Varför är det så tror du?

– Det finns en del fördomar kring ekonomi och redovisning. Många kopplar det till något väldigt siffertungt och tekniskt och upplevs då som både svårtillgängligt, tråkigt och abstrakt. I osäkra tider kan det kännas laddat, då det tydligt påverkar både företag och privatpersoner.

Samtidigt glöms det ofta bort att redovisning i grunden handlar om att skapa struktur, förståelse och beslutsunderlag. När det fungerar bra är det ett väldigt konkret och värdeskapande verktyg för att förstå hur en verksamhet mår och kan utvecklas.

Om jag vill lära mig mer och hänga med kring nya skatteregler etcetera, var läser jag på då?

– Det beror på vad du är ute efter att lära dig och hur djupt du vill gå. Själv får jag till exempel nyhetsbrev från FAR (branschorganisation för controller, ekonomichef, redovisningsansvariga, koncernredovisare, hållbarhetsansvariga eller redovisningsekonomer), där de senaste större händelserna inom redovisningsvärlden sammanfattas. Det är något jag verkligen kan rekommendera Vill du förstå regelverken på en mer avancerad nivå, är FAR en väldigt bra källa – lite som en ekonomisk “lagbok”.

– Om du är mer intresserad av ekonomi som privatperson, är det en bra idé att följa ekonomiinriktade profiler på sociala medier. En ekonomiprofil som jag tycker är särskilt bra för personer som inte är så insatta är Annifrid Huhtala som driver kontot “Enkel privatekonomi”. Hon pratar om både juridik och ekonomi på ett väldigt pedagogiskt sätt.

Tillit är viktigt både i jobbet och privat. Hur skapar man det bäst?

– För mig handlar tillit om hur jag får andra att känna sig. När människor känner sig trygga, respekterade och inkluderade så kommer tilliten ofta naturligt. Min avdelning är ett bra exempel på det. Vi har lagt tid på att lära känna varandra och förstå varandras beteenden. Hos oss är det högt i tak och inga frågor är dumma här. Det gör att folk vågar säga när de inte förstår, och den öppenheten skapar en trygghet som är grunden för tillit.

Vem inspireras du mest av i koncernen?

– Det finns många inspirerande kollegor. En som jag ofta möter i min vardag är Bella Hedbom. Hon tvekar aldrig att ta sig an de utmaningar som dyker upp. Även om hon inte har alla svar direkt, ser hon snabbt till att ta reda på det som behövs för att komma vidare. Hon är också en stor tillgång genom sin breda förståelse för hela bolagets värdekedja, eftersom hon tidigare har jobbat mer operativt ute i byggprojekten. Hennes resa inom bolaget är dessutom väldigt inspirerande och visar möjligheterna till utveckling inom koncernen.

Hur ser du till att ha roligt på jobbet?

– Jag ser till att ha roligt på jobbet mycket genom människorna runt omkring mig. När du har bra kollegor, ett öppet klimat och kan skratta tillsammans även när det är mycket att göra, så blir jobbet i sig både lättare och roligare.

För mig är det också viktigt att känna att jag utvecklas och lär mig nya saker. Utmaningar gör att du växer, samtidigt som du får stöd från ditt team och då blir arbetet både givande och kul på riktigt.

Vad är bästa med att jobba i detta familjeföretag?

– Det bästa är atmosfären. En familjär känsla där du inte bara är en i mängden, utan där din insats verkligen syns och du känner dig sedd. Bara en sådan sak som att ägarna står vid entrén på julfesterna och hälsar varje anställd välkommen säger mycket. Det tillsammans med alla underbara och kloka kollegor som finns gör det till en väldigt speciell arbetsplats där du både trivs och utvecklas.

Hur lockar vi nya talanger till fastighetsbranschen och särskilt till redovisningsrollen?

– Vi behöver visa hur varierande och viktigt jobbet faktiskt är. Redovisning handlar inte bara om att mata in siffror, det så mycket mer än så. Du blir heller aldrig “färdiglärd”, vilket jag tycker är en styrka i sig. Det kommer hela tiden nya momsregler, nya frågeställningar och utmaningar som gör att du bygger vidare på din kunskap.

Vad har du för bok- eller medie-tips?

– Jag spenderar en del tid på att pendla till jobbet och har börjat uppskatta den stunden för att läsa en bra bok. Just nu har jag fastnat för Sofie Sarenbrants kriminalserie om Emma Sköld. Jag är egentligen ingen stor läsare, men har märkt att det är ett bra sätt att starta dagen på istället för att scrolla på mobilen.

Privat tycker jag också om att se på serier och filmer, framför allt deckare. Senast såg jag serien om Harry Hole, som jag tyckte var väldigt välgjord och spännande – den kan jag verkligen rekommendera.

Hur kan jag imponera på dig?

– Om du tar dig an nya utmaningar utanför din comfort-zone och genomför dem.

Vad har du för intressen?

– Jag gillar att upptäcka nya platser, både genom att resa till andra länder och i mindre skala här hemma i Sverige – till exempel genom att testa ett nytt fik eller besöka en plats jag inte varit på tidigare. Att spendera tid med vänner såklart. Jag trivs väldigt bra utomhus, så jag tar gärna en löptur i naturen.

Var och hur kopplar du bäst av?

– Jag kopplar bäst av när jag får vara ute. Det är nära till Mälaren där jag bor, och nu när det börjar bli varmare ute ser jag verkligen fram emot att kunna äta middag eller picknick utomhus på klipporna och titta på solnedgången. Det är något som gör att jag varvar ner ordentligt och får ny energi.

Berätta något som ingen tror och väldigt få vet om dig.

– Något som få vet om mig är att jag faktiskt har läst en högskolekurs i ölbryggning. Jag läste den under en sommar då jag förberedde en längre resa till Asien, och eftersom kursen var flexibel kunde jag lägga upp den helt själv.