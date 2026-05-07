Loomis delårsrapport januari – mars 2026

Stark valutajusterad tillväxt och marginalförbättring

Vårt resultat under det första kvartalet var starkt. Intäkterna uppgick till 7,5 miljarder SEK trots betydande valutamotvind, och vi uppnådde en organisk tillväxt på 5,9 procent och en valutajusterad tillväxt på 9,3 procent. Både segment USA och segment Europa och Latinamerika bidrog till den positiva utvecklingen med särskilt starka resultat inom våra produktområden International och Automated Solutions. EBITA-marginalen ökade med 1 procentenhet jämfört med föregående år och landade på 12,6 procent, genom att framgångsrikt expandera vår verksamhet och genomföra våra operativa effektivitetsåtgärder.

Vi fortsätter att ha ett starkt operativt kassaflöde och en stark balansräkning, vilket har gjort det möjligt för oss att investera i verksamheten, genomföra förvärv och lämna den högsta utdelningen i vår historia till aktieägarna. Rörelsens kassaflöde i förhållande till vår EBITA för de senaste tolv månaderna var 95 procent.

Kommentarer till kvartal 1

Intäkterna för kvartalet uppgick till 7 491 MSEK (7 665). Den valutajusterade tillväxten var 9,3 procent (4,5), varav den organiska tillväxten uppgick till 5,9 procent (4,4) och förvärv bidrog med 3,4 procent (0,1). Inklusive valutakurseffekter var den totala tillväxten –2,3 procent (5,7).

Rörelseresultatet (EBITA) 1) för kvartalet uppgick till 946 MSEK (886) och rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 12,6 procent (11,6).

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 896 MSEK (823) och rörelsemarginalen (EBIT) före jämförelsestörande poster var 12,0 procent (10,7).

Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till 757 MSEK (531) och nettoresultatet var 530 MSEK (382).

Resultatet per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till 7,91 kronor (5,57) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,88 kronor (5,56).

Rörelsens kassaflöde 2) uppgick till 797 MSEK (898) under kvartalet. Rörelsens kassaflöde för de senaste tolv månaderna uppgick till 95 procent (121) av rörelseresultatet (EBITA).

Loomis har fastställt nya klimatmål inom Scope 1, 2 och 3 som har validerats av Science Based Targets initiative (SBTi).

Loomis etablerar sig i Peru genom planerat förvärv av Hermes Transportes Blindados via ett offentligt uppköpserbjudande.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2026 kl. 07:30.