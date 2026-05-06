Loomis årsstämma 2026

Loomis AB höll idag, den 6 maj 2026, årsstämma. Stämman fattande följande beslut.

Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Vidare beslutades om en ordinarie utdelning om 15 kronor per aktie och en extra utdelning om 5 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 8 maj 2026. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 13 maj 2026.



Styrelse och revisor

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Blecko, Alf Göransson, Cecilia Daun Wennborg, Liv Forhaug, Johan Lundberg, Santiago Galaz och Marita Odélius. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Blecko.

Arvode till styrelseledamöterna fastställdes till totalt 6 495 000 kronor (baserat på ett oförändrat antal utskottsledamöter), fördelat enligt följande: styrelsens ordförande 1 560 000 kronor och till var och en av de övriga styrelseledamöterna 650 000 kronor. Därutöver tillkommer ersättning för utskottsarbete med 400 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet, 205 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 75 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Didrik Roos som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om ett år. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.



Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport.



LTIP 2026

Stämman beslutade att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och ett antal nyckelpersoner inom Loomis-koncernen (LTIP 2026), sammanlagt cirka 80 personer, även innefattande säkringsåtgärder genom ingående av aktieswapavtal. Programmet är uteslutande prestationsbaserat och kommer till skillnad från tidigare program varken att innehålla någon matchningsdel eller förutsätta någon investering från deltagarna. Utfallet i form av s.k. prestationsaktier är kopplat till uppnåendet av prestationsmål avseende utvecklingen av vinst per aktie och minskning av CO2-utsläpp.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom en fondemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 8 242 317 kronor genom indragning av 1 500 000 egna aktier som innehas av bolaget. Samtidigt genomförs en fondemission, utan utgivande av nya aktier, som ökar bolagets aktiekapital med samma belopp. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget att uppgå till 67 000 000.

