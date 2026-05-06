Q1: Förebyggande hjälp blir allt viktigare inom hemförsäkring

I Norden växer If inom hemförsäkring samtidigt som kundlojaliteten ligger stabilt på höga nivåer. Under kvartalet valde 89 % av Ifs privatkunder att förnya sina försäkringar.

– Vi lämnar ett stabilt kvartal bakom oss, med fortsatt fokus på det som är viktigast för våra kunder. Tack vare vår storlek och kapacitet kan vi fortsätta utveckla vårt erbjudande och möta kundernas behov på de nordiska marknaderna, säger Morten Thorsrud, vd för Sampo Group.

Under Q1 ökade intresset tydligt för tjänster som hjälper kunder att förebygga skador och förbereda sig för oväntade händelser. I takt med att extremväder och vardagsrisker påverkar nordiska hushåll söker allt fler husägare praktiska råd för att undvika problem.

– Vi ser en tydlig förändring i kundernas förväntningar. Husägare vill inte bara ha hjälp efter en incident, de ser i allt större utsträckning värdet av att förebygga skador redan från början. Därför fortsätter vi att stärka vårt förebyggande erbjudande med rådgivningstjänster och digitala verktyg. Vi vill uppmuntra ett mer proaktivt förhållningssätt till att äga bostad och stötta våra kunder längs vägen, säger Ingrid Janbu Holthe, chef för privatkundsegmentet på If.

Data från mer än 250 000 huskontroller som If genomfört i Sverige, Norge och Finland visar återkommande risker såsom bristfällig dränering, utmanande markförhållanden och exponering för klimatrelaterade skador. Dessa insikter bidrar till att utveckla fler relevanta och proaktiva tjänster för husägare.

Kundernas digitala beteende fortsatte att utvecklas, med en ökning på 14 % i digital försäljning och serviceärenden bland privatkunder under Q1.

Även förebyggande teknik får en allt större roll. Under de senaste åren har If testat sensorer i kunders hem på flera marknader. Nästa steg är att gradvis skala upp tjänster som hjälper kunder att upptäcka risker tidigare och bättre skydda sina hem.

– Vi har redan över 20 000 installerade läckagesensorer i Danmark, och har nu passerat 3 000 säkerhetssensorer i Norge. Den här tjänsten bygger på flera års tester, lärande och kundfeedback. Vi tror att den kan komplettera våra rådgivningstjänster och hjälpa kunder att övervaka risker på ett mer proaktivt sätt, säger Ingrid Janbu Holthe.

Samtidigt blir digitalt stöd allt mer tillgängligt och personanpassat. Genom tjänster som IfGPT kan kunder få personlig hjälp dygnet runt. Tjänsten hanterar i dagsläget cirka 18 000 interaktioner per månad i Danmark och kommer nu att implementeras även i andra länder.

Q1 2026 hos If i korthet – operativa höjdpunkter och kundrelaterade siffror

Första kvartalet påverkades av vinterrelaterade skador i linje med säsongsförväntningar, såsom frysskador och läckage i fastigheter och vägassistansärenden.

Under Q1 fick fler än 38 000 kunder hjälp genom bärgning och vägassistans.

If betalade cirka 125 miljoner kronor per dag i skadeersättning, omkring 10 % lägre än förra året, drivet av färre mycket stora skador.

Nästan 610 000 skadeärenden hanterades i Norden.

Under Q1 fick fler än 25 000 kunder hjälp via reseförsäkring när resor inte gick som planerat.

Ifs fotobesiktningstjänst användes mer än 23 000 gånger – en ökning med 40 % jämfört med samma period förra året.

Under Q1 anmälde 69 % av alla kunder sina skador online.

If försäkrar 3,7 miljoner hushåll i Norden.

Rapporten "If helps a lot" för Q1 visar hur If stärker sitt erbjudande med proaktiv rådgivning, digitala tjänster och ny teknik – i takt med att kundernas behov förändras.

För frågor om Sampo Groups finansiella resultat, inklusive If, kontakta Investor Relations på Sampo Group: media@sampo.fi