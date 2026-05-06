Delårsrapport: ” Ökad lönsamhet, starkt kassaflöde och god finansiell ställning”

Januari – mars 2026

Nettoomsättningen uppgick till 188 MSEK (213). Organiskt minskade nettoomsättningen med 6 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 61,7 procent (56,4).

Justerad EBITA uppgick till 19 MSEK (19), motsvarande en marginal om 10,1 procent (9,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61 MSEK (8).

Strategisk översyn av EVSE-verksamheten initierad.

” Trots en fortsatt utmanande marknad levererar CTEK en ökad lönsamhet, ett starkt kassaflöde och en successivt stärkt finansiell position. Den fortsatta tillväxten inom Consumer‑divisionen och ett tydligt fokus på vår grundaffär stärker vår position och förutsättningar inför kommande kvartal”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Till följd av en fortsatt svag försäljning av elbilsladdare har en strategisk översyn av EVSE-verksamheten initierats.

” Vi har ett ledande produktprogram inom EVSE, men fortsatta utmaningar med en svag försäljningsutveckling. Mot denna bakgrund har vi initierat en strategisk översyn av vår EVSE‑verksamhet. Min bedömning är att CTEK som bolag kan skapa ett högre långsiktigt värde genom att ytterligare fokusera resurser, kapital och ledningskraft på vår lönsamma och växande Low Voltage‑affär”, avslutar Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Idag, den 6 maj kl. 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Henrik Fagrenius och CFO Thom Mathisen, som presenterar rapporten samt svarar på frågor. För ytterligare information, vänligen besök följande länk: https://ctek.events.inderes.com/q1-report-2026/register

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2026 kl. 08:00 CEST.







Marcus Korsgren, SVP Strategy & Communication

+46 72 050 42 46, marcus.korsgren@ctek.com