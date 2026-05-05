Loomis etablerar sig i Peru genom planerat förvärv av Hermes Transportes Blindados via ett offentligt uppköpserbjudande

Loomis har ingått ett så kallat “Tender Offer Agreement” (“Avtalet”) med CVC Capital Partners och andra minoritetsägare som tillsammans representerar 99,49 procent av de utestående aktierna i det Perubaserade värdehanteringsbolaget Hermes Transportes Blindados S.A. (”Hermes”), som är noterat på Limabörsen. Enligt Avtalet kommer Loomis att lämna ett offentligt uppköpserbjudande (“Oferta Pública de Adquisición”) avseende förvärv av upp till 100 procent av aktierna i Hermes, till ett företagsvärde (“enterprise value”) om cirka 4 miljarder SEK på en kassa- och skuldfri basis. Det offentliga uppköpserbjudandet förväntas lämnas under det andra eller tredje kvartalet, med slutförande under det tredje kvartalet 2026.

Hermes grundades 1985 och är idag en ledande aktör inom kontanthantering och säkerhetslogistik i Peru. Hermes erbjuder tjänster inom transport, uppräkning, och säker förvaring av värdeföremål, såsom kontanter, ädelmetaller och mineraler, samt hantering av uttagsautomater och kontantuppräkning. Med cirka 3 200 anställda och 19 regionala kontor bistår Hermes ett tusental kunder inom finans-, industri- och detaljhandelssektorn, samt den offentliga sektorn och gruvnäringen. Bolaget är noterat på Limabörsen med huvudkontor i Lima. Under 2025 hade Hermes en omsättning på 432 miljoner PEN (cirka 1,2 miljarder SEK).

“Idag har vi nått en viktig milstolpe. Genom vårt hittills största förvärv etablerar vi oss nu på den peruanska marknaden. Hermes är en ledande aktör med en stark historik av tillväxt, lönsamhet och innovation. Peru har en av Latinamerikas snabbast växande ekonomier, med en stabil makroekonomisk miljö och en ökande användning av kontanter. Jag är mycket glad över att få välkomna drygt 3 200 nya medarbetare till Loomis,” kommenterar Aritz Larrea, vd och koncernchef för Loomis.

“Vi ser fram emot att bli en del av Loomis. Genom att ingå i en global koncern med djup kompetens inom vår affär skapas goda förutsättningar för fortsatt expansion med ett långsiktigt och ansvarsfullt förhållningssätt. Nu påbörjas nästa steg i vår utveckling som för oss närmare förverkligandet av vårt övergripande syfte att bidra till ett tryggare samhälle genom att säkra resurser, bygga förtroende och stärka stabiliteten i det finansiella systemet,” kommenterar Mirella Velásquez Castro, vd för Hermes.

Strategisk motivering

Stärker Loomis position i Latinamerika

Som kommunicerades vid kapitalmarknadsdagen 2024, är tillväxt genom förvärv i Latinamerika en strategisk prioritering. Peru utgör en attraktiv marknad givet landets höga kontantanvändning, starka ekonomiska tillväxt och makroekonomiska miljö, med en stabil och oberoende centralbank.

Tillväxtpotential inom kundsegmentet SME och produktområdet Automated Solutions

Hermes starka ställning inom små- och medelstora bolag (SME), i kombination med ett redan påbörjat samarbete mellan Loomis varumärke CIMA skapar god potential inom automatiserade tjänster i Peru. Detta skapar i sin tur förutsättningar för skalbar tillväxt och tydliga operationella synergier.

Expansion av gruvaffären genom Loomis International

Förvärvet innebär en betydande potential att kombinera Hermes etablerade värdetransporter inom gruvnäringen med Loomis Internationals gränsöverskridande tjänster. Detta skapar ett gemensamt och attraktivt erbjudande inom gruvindustrin.

Bidrar till uppfyllnad av Loomis strategiska mål

Förvärvet kommer att bidra till uppfyllanden av Loomis finansiella mål, både avseende tillväxt och marginalexpansion. Hermes uppvisar därtill en stark bolagsstyrning och ligger i framkant inom hållbarhet på sin marknad, vilket är i linje med Loomis prioriteringar och mål inom hållbarhet.

Transaktionsöversikt

Loomis har ingått ett så kallat “Tender Offer Agreement” (“Avtalet”) med CVC Capital Partners och andra minoritetsägare som tillsammans representerar 99,49 procent av de utestående aktierna i Hermes (“Majoritetsägarna”), ett börsnoterat bolag på Limabörsen. Enligt Avtalet kommer Loomis, efter uppfyllandet av sedvanliga transaktionsvillkor, att lämna ett offentligt uppköpserbjudande (“Oferta Pública de Adquisición” eller ”OPA”) avseende förvärv av upp till 100 procent av de utestående aktierna i Hermes. Majoritetsägarna har under Avtalet åtagit sig att supportera OPA-processen samt bekräftat att de avser sälja sina aktier samt acceptera villkoren för OPA när denna initierats. Transaktionen värderar Hermes till ett företagsvärde (“enterprise value”) om cirka 4 miljarder SEK (1 450 miljoner PEN) på kassa‑ och skuldfri basis, motsvarande en justerad EBITDA‑multipel om 6,6x baserat på räkenskapsåret 2025.

OPA förväntas ske under det andra eller tredje kvartalet 2026. Vidare detaljer om uppköpserbjudandet, däribland pris och villkoren för erbjudandet, kommer att tillgängliggöras i samband med offentliggörandet av erbjudandehandlingarna som upprättas i enlighet med gällande regelverk.



Efter slutförandet av förvärvet kommer verksamheten att rapporteras inom segment Europa och Latinamerika. Transaktionen beräknas slutföras under det tredje kvartalet 2026. Inga ytterligare myndighetgodkännanden krävs för att slutföra förvärvet.

Transaktionen kommer att finansieras via lånefinansiering genom en redan tecknad brygglånefacilitet.

Förvärvet förväntas stärka koncernens rörelseresultat (EBITA), likväl som vinst per aktie.

Presentation om transaktionen

Loomis bjuder in aktieägare, investerare, analytiker och finansiell media till en webbsänd presentation den 5 maj 2026 kl. 9.00. Under konferensen kommer förvärvet att presenteras och frågor kunna besvaras.

Viktig information

Det offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Hermes Transportades Blindados S.A. som beskrivs i detta meddelande har ännu inte inletts. Detta meddelande är endast avsett i informationssyfte, och utgör varken en rekommendation eller ett erbjudande om att förvärva, eller en uppmaning att sälja, några värdepapper och ersätter inte de erbjudandehandlingar som Loomis AB och dess förvärvande dotterbolag kommer att lämna till Superintendencia del Mercado de Valores i samband med att uppköpserbjudandet inleds.









Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

