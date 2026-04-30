Einar Mattsson digitaliserar och objektifierar sina ytor med hjälp av AI

Andreas Westman har drivit det här projektet länge tillsammans med en verksamhetsutvecklare. Andreas är IT-specialist och van vid komplexitet och kunnig kring AI. Han är mån om att spara tid och pengar och det är just vad det här projektet gör. Tidigare var vi tvungna att begära ut ritningarna på allt i våra fastigheter och inget vi kunde uppdatera själva. Så när det skedde förändringar i en fastighet begärdes först ritningen för en lägenhet ut (som ibland var en handritad version i pdf), vi skickade information om justeringarna och fick dem uppdaterade för en dyr summa. Det tog tid, var omständligt, ritningarna varierade i detaljgrad och hade olika benämningar beroende på utföraren.

– Vi går äntligen från statiska ritningar till ritningar som löpande kan uppdateras utan att det kostar massa pengar och tid, kommenterar projektledare Andreas Westman.

AI:s tolkning kontrolleras

Tusentals ritningar har lästs in och tolkats med hjälp av AI i det här ritningshanteringssystemet. Enormt med tid har sparats in. Nu sitter förvaltarna och dubbelkollar att AI tolkat fastigheterna de ansvarar för rätt, och säkerställer att alla ombyggnationer är med så att ritningarna är helt uppdaterade och benämningarna korrekta. Olika rum har olika färger och det går enkelt att objektifiera fastigheten och dess innehåll.

– Som fastighetsägare ger det här en efterlängtad överblick i realtid, kommenterar fastighetschef Martin Fors.

Samma benämningar och lasermätna ytor

Alla benämningar är väl desamma på ritningar? Nej, här har ordrikedomen varierat. Ett källarvåningsplan kan ha hetat –1, undervåning, undre källarvåning eller källare och liknande uttryck. Nu finns principer så att benämningarna blir samma överallt.

Även ytorna har varierat. Justeringar i en fastighet sker löpande men har inte alltid uppdaterats på ritningarna, då det varit kostsamt och tidskrävande att få det utfört. I Einar Mattssons bestånd finns många äldre hus och de renoveras enligt en mångårig plan utifrån slitage, problem och ålder. Så när förprojekteringen sker, flera år innan renoveringen, så är det avgörande att man har exakta mått. Projekterarna måste veta exakt på centimetern var ledningar och stammar är dragna, hiss-schaktens ytor och liknande. Därför mäts detta med laser idag för att få exakta mått i det nya ritningsprogrammet.

Ytan i en lägenhet påverkar också hyresgästens månadshyra, så det är viktigt för både fastighetsägare och hyresgäst att den stämmer.

Även våningsplanens numrering har skiftat. Nu används istället samma princip som Skatteverket och posten har för hur våningsplanen ska numreras.

AI-mätningen säljs som tjänst till sina förvaltningskunder

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning säljer även denna tjänst till sina förvaltningskunder, då många fastighetsägare idag har behov av uppdaterade ritningar. Att kunna objektifiera rum, våningsplan, golvtyper med mera och inte minst ha korrekta ytor är en tjänst som man ser att även andra har stor nytta av.

Arbetet med att stärka Einar Mattssons digitala målbild fortgår. Andreas har redan tankar på kommande utvecklingsidéer och projekt för både det egna beståndet och fastighetsförvaltningsbolagets kunder.