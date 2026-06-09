Regnfri midsommar avslöjar oddsen – här är läget stad för stad

Midsommarafton 2026 ser ut att bli ovanligt torr över hela Sverige. Enligt odds från Unibet är sannolikheten för uppehåll stor i samtliga mätta städer, från Malmö till Kiruna.

Svenskarna kan lägga undan paraplyerna till årets kommande midsommarluncher. När Unibet presenterar oddsen för midsommarvädret 2026 pekar siffrorna på uppehållsväder över hela landet. I varje stad som listas är det större sannolikhet för att det inte faller regn än att det gör det.

Visby och Umeå torrast – över 90 procent chans för uppehåll

Gotland och Västerbotten toppar listan över de säkraste korten för uppehåll. I både Visby och Umeå är sannolikheten för regnfri midsommar över 90 procent enligt Unibets odds. Strax bakom följer Kalmar, Karlskrona och Luleå med drygt 87 procents chans.

– Det är sällan vi ser att oddsen pekar på så pass stora chanser för regnfri midsommar för i praktiskt taget hela landet. Både storstäder och landsbygd, från norr till söder kan se fram emot en dag utan tunga regnskurar, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.



Storstäderna ser ljust på vädret

Även Sveriges tre största städer har goda odds för uppehållsväder. I Stockholm och Göteborg ligger sannolikheten på 80 procent för en regnfri midsommar, medan Malmö har samma siffror. Lägst chans att slippa regn, men fortfarande över 70 procent, har Gävle, Jönköping och Halmstad. Men även där är det betydligt mer sannolikt med uppehållsväder än med regn.

Oddsen baseras på väderdata från SMHI där ”regn” definieras som minst 5,0 mm regn uppmätt under Midsommarafton (19 juni). Oddsen kan komma att ändras.



Fakta: Oddsen för regnfri midsommar 2026

(Procentuell sannolikhet för under 5,0 mm regn)

Visby: 90,9% (odds: 1.10)

Umeå: 90,0% (1.10)

Luleå: 87% (1.15)

Kalmar: 87% (1.15)

Karlskrona: 87% (1.15)

Kiruna: 83% (1.20)

Stockholm: 80% (1.25)

Göteborg: 80% (1.25)

Malmö: 80% (1.25)

Sundsvall: 80% (1.25)

Östersund: 77% (1.30)

Örnsköldsvik: 77% (1.30)

Västerås: 77% (1.30)

Norrköping: 77% (1.30)

Karlstad: 77% (1.30)

Örebro: 74% (1.35)

Uppsala: 74% (1.35)

Halmstad: 71,4% (1.40)

Jönköping: 71,4% (1.40)

Gävle: 71,4% (1.40)



Se de senaste oddsen på Midsommarväder 2026



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Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet

raul.valencialopez@kindredgroup.com









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