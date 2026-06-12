Sociala medier skapar stor framtidsoro bland föräldrar

Många föräldrar brottas idag med frågor om hur den digitala miljön påverkar barnens mående och sociala relationer. Detta märks också i Ifs nya undersökning, där sociala medier är den näst största orosfrågan bland svenska föräldrar. Endast oro för barnens hälsa rankas högre.

Särskilt tydligt är detta bland föräldrar till barn i åldern 7–12 år, där 48 procent lyfter sociala medier som en av de frågor som oroar dem mest när det gäller barnens framtid. Bland mammor är siffran hela 51 procent, jämfört med 36 procent bland pappor.

– Det är tydligt att frågor som rör sociala medier och barns digitala vardag upptar många föräldrars tankar när de blickar framåt. Att frågan engagerar särskilt mycket bland föräldrar till barn i låg- och mellanstadieåldern är intressant. Det är en period då många familjer börjar förhålla sig till frågor om skärmar, digitala vanor och hur barn påverkas av det som sker på nätet, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Den 1 juni kom nya råd från Folkhälsomyndigheten som betonar vikten av vuxnas förebildsroll när det gäller skärmanvändning. I rekommendationerna lyfts bland annat vikten av att vuxna är närvarande i mötet med barn och reflekterar över sina egna skärmvanor.

– Småbarnsföräldrar i dag navigerar i en verklighet som ser väldigt annorlunda ut jämfört med tidigare generationers. Att så många lyfter sociala medier som en av de frågor som oroar dem mest när de tänker på barnens framtid visar att frågan upplevs som viktig och komplex. Samtidigt pågår en bred samhällsdiskussion om hur vi vuxna kan stötta barn i att utveckla sunda digitala vanor, säger Kristina Ström Olsson.

Svenska föräldrar har mer framtidsoro över skolan

När man jämfört med de andra nordiska länderna så utmärker sig svenska föräldrar kring en särskild oro: att barnen ska få problem i framtiden kopplade till skola och studier. Med 36 % ligger Sverige högre än Norge (28 %), Finland (31 %) och Danmark (32 %) på detta område.

– Resultatet speglar en bredare diskussion i Sverige om utbildningsresultat, pressen på unga och de långsiktiga konsekvenserna av att inte prestera i skolan, säger Kristina Ström Olsson.

Resultat och jämförelse i Norden

Vilka frågor oroar dig mest när det gäller ditt barns framtid? Sverige Norge Finland Danmark Hälsa (psykiskt välbefinnande, allvarlig sjukdom eller allvarlig olycka) 46 % 44 % 37 % 46 % Sociala medier och dess påverkan på psykisk hälsa och socialt liv 43 % 46 % 43 % 44 % Problem kopplade till skola och studier 36 % 28 % 31 % 32 % Att inte hitta en social gemenskap/vänner 33 % 40 % 27 % 39 % Geopolitisk osäkerhet 28 % 31 % 33 % 31 % Landets ekonomiska situation 27 % 26 % 50 % 15 % Klimatförändringar/förlust av biologisk mångfald 25 % 21 % 26 % 28 % Ingenting oroar mig 6 % 6 % 5 % 6 % Annat 5 % 5 % 4 % 3 % Vet inte 5 % 5 % 4 % 5 %

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av YouGov på uppdrag av If och genomfördes i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Målgruppen var föräldrar med barn i åldern 0–17 år. Datainsamlingen genomfördes i februari 2026. Totalt deltog 4 036 personer i undersökningen, varav 1 008 i Sverige.