Camp Sweden släpper VM-låt – nyversion av Unibetklassikern

“Gula & Blå” blir Camp Swedens officiella VM-låt och släpps på Spotify idag (fredag). En hyllning till svenska supportrar inför fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
Unibet och Camp Sweden går samman inför fotbolls-VM och släpper en nyinspelad version av den klassiska Unibetlåten (För alla oss). Den nya VM-versionen heter “Gula & Blå” och blir supporterföreningens officiella VM-låt inför mästerskapet till Nordamerika.
“Gula & Blå” bygger på den välkända Unibet-melodin men har fått ny text och arrangemang för att fånga VM-känslan och samla svenska supportrar inför turneringen. I låttexten hyllas den svenska supporterkulturen, och refrängen: “Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, är vi gula och blå” siktar på att bli en läktarfavorit.
– Låten fångar allt det fina med supporterskapet, att vi är gula och blå varje dag i veckan och stöttar laget i alla lägen. De som reser över hela världen för att följa laget, men också alla som kommer stanna uppe hela natten hemma i Sverige för att se matcherna, säger Johnny Persson, vice ordförande för Camp Sweden.
“Gula & Blå” släpps idag, lagom till att landslaget reser till USA för base camp. Den kommer att höras under Camp Swedens samlingar och evenemang på plats, men också i Unibets reklamfilmer och kommunikation under fotbolls-VM.
– Vi hoppas det ska lysa igenom att det här är en låt som är gjord av supportrar, för supportrar. De bästa fotbollslåtarna är ofta de som folk kan sjunga med i från första tonen. Det ligger uppenbarligen också i tiden att återanvända existerande låtmaterial, det har vi sett exempel på, både i de officiella och inofficiella VM-låtar som nu släppts, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.
Länk till låten på Spotify:
https://open.spotify.com/album/6GKWb8KbakkfwfXFIn3NzT
Hela låttexten – Gula & Blå
Vers 1
Varmt eller kallt, vått eller torrt
Vi minns alla somrar av tårar och hopp
Vi samlas ihop, tröjan ska på
Det bildas ett folkhav av gula & blå
Vi tror på vårt Sverige, vi tänker stort
För allt kan slå in om vi drömmer ihop
Vi höjer ett glas, trummorna slår
I grupp mot arenan marscherar vi på
Vi sjunger för vårt lag
Det ska höras, det ska eka
Vi sjunger hela Sveriges läktarsång
Refräng
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Är vi gula och blå
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Är vi gula och blå
Vers 2
I väst väcker vi historien
Med hattarna på får vi guldsmak igen
Alla på plats, känslan är där
Vad som än sker står vi enade här
Vi tror på vårt Sverige, vi tänker stort
För allt kan slå in om vi drömmer ihop
Stadion är full, vi hoppar i takt
Vi vrålar oss hesa gör allt i vår makt
Vi sjunger för vårt land
Det ska höras, det ska eka
Vi sjunger “hela Sveriges läktarsång”
Refräng
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Är vi gula & blå
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Är vi gula & blå
Vi sjunger för vårt land
Vi sjunger “hela Sveriges läktarsång”
För mer information, vänligen kontakta:
Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet
raul.valencialopez@kindredgroup.com