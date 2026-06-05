Camp Sweden släpper VM-låt – nyversion av Unibetklassikern

“Gula & Blå” blir Camp Swedens officiella VM-låt och släpps på Spotify idag (fredag). En hyllning till svenska supportrar inför fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.

Unibet och Camp Sweden går samman inför fotbolls-VM och släpper en nyinspelad version av den klassiska Unibetlåten (För alla oss). Den nya VM-versionen heter “Gula & Blå” och blir supporterföreningens officiella VM-låt inför mästerskapet till Nordamerika.

“Gula & Blå” bygger på den välkända Unibet-melodin men har fått ny text och arrangemang för att fånga VM-känslan och samla svenska supportrar inför turneringen. I låttexten hyllas den svenska supporterkulturen, och refrängen: “Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, är vi gula och blå” siktar på att bli en läktarfavorit.

– Låten fångar allt det fina med supporterskapet, att vi är gula och blå varje dag i veckan och stöttar laget i alla lägen. De som reser över hela världen för att följa laget, men också alla som kommer stanna uppe hela natten hemma i Sverige för att se matcherna, säger Johnny Persson, vice ordförande för Camp Sweden.

“Gula & Blå” släpps idag, lagom till att landslaget reser till USA för base camp. Den kommer att höras under Camp Swedens samlingar och evenemang på plats, men också i Unibets reklamfilmer och kommunikation under fotbolls-VM.

– Vi hoppas det ska lysa igenom att det här är en låt som är gjord av supportrar, för supportrar. De bästa fotbollslåtarna är ofta de som folk kan sjunga med i från första tonen. Det ligger uppenbarligen också i tiden att återanvända existerande låtmaterial, det har vi sett exempel på, både i de officiella och inofficiella VM-låtar som nu släppts, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.



Länk till låten på Spotify:

https://open.spotify.com/album/6GKWb8KbakkfwfXFIn3NzT

Hela låttexten – Gula & Blå

Vers 1

Varmt eller kallt, vått eller torrt

Vi minns alla somrar av tårar och hopp

Vi samlas ihop, tröjan ska på

Det bildas ett folkhav av gula & blå

Vi tror på vårt Sverige, vi tänker stort

För allt kan slå in om vi drömmer ihop

Vi höjer ett glas, trummorna slår

I grupp mot arenan marscherar vi på

Vi sjunger för vårt lag

Det ska höras, det ska eka

Vi sjunger hela Sveriges läktarsång

Refräng

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Är vi gula och blå

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Är vi gula och blå

Vers 2

I väst väcker vi historien

Med hattarna på får vi guldsmak igen

Alla på plats, känslan är där

Vad som än sker står vi enade här

Vi tror på vårt Sverige, vi tänker stort

För allt kan slå in om vi drömmer ihop

Stadion är full, vi hoppar i takt

Vi vrålar oss hesa gör allt i vår makt

Vi sjunger för vårt land

Det ska höras, det ska eka

Vi sjunger “hela Sveriges läktarsång”

Refräng

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Är vi gula & blå

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Är vi gula & blå

Vi sjunger för vårt land

Vi sjunger “hela Sveriges läktarsång”

För mer information, vänligen kontakta:

Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet

raul.valencialopez@kindredgroup.com







