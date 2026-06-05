100 dagar kvar: Oddsen säger maktskifte

Exakt hundra dagar innan Sverige går till val pekar Unibets odds på att oppositionen tar flest riksdagsplatser och att Liberalerna åker ur riksdagen.

Just nu är oppositionen med S, V, MP och C klara favoriter att tillsammans vinna flest platser i riksdagen efter valet i höst. Enligt Unibets odds har de 77,7 procents chans att få flest platser (odds 1,15), jämfört med 22,3 procent för regeringspartierna M+SD+KD+L (odds 4,00).

Oddsen sjönk dessutom efter SCB:s väljarundersökning som släpptes på torsdagen. Timmarna innan var oddsläget 1,25 för oppositionen och 3,50 för regeringspartierna.

Liberalerna under riksdagsspärren

Noterbart är att Liberalerna ligger illa till även sett till oddsen. Enligt Unibets odds är sannolikheten 64,5 procent att L hamnar under 4-procentsspärren och därmed åker ur riksdagen, medan KD och C förväntas klara spärren.

– Opinionsmätningar har pekat åt detta håll länge för Liberalerna, men oddsen väger in fler faktorer, som historiska valresultat, möjligheten till stödröster och hur spelarna placerar sina insatser. Detta oddsläge skiljer sig mot tidigare valår när partier legat nära spärren, vilket inte bådar gott för Liberalerna, säger Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet.

Socialdemokraterna största parti – SD tvåa

Oddsen pekar tydligt på att Socialdemokraterna kommer att bli riksdagens största parti. Moderaterna, som idag leder regeringen, förväntas enligt oddsen hamna strax under 17,5 procent vilket innebär att Sverigedemokraterna blir näst största parti, med över 20,5 procent av rösterna.

Troligt resultat per parti enligt Unibets odds:

Socialdemokraterna får under 33 procent (odds 1.73)

Moderaterna får under 17,5 procent (odds 1.75)

Sverigedemokraterna får över 20,5 procent (odds 1.60)

Vänsterpartiet får under 8 procent (odds 1.80)

Miljöpartiet får över 6 procent (odds 1.75)

Centerpartiet får under 5,5 procent (odds 1.80)

Kristdemokraterna får över 4,5 procent (odds 1.65)

Liberalerna får under 4 procent (odds 1.55)

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