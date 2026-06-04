Acroud publicerar årsredovisning för 2025

Acroud AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2025 på bolagets hemsida, www.acroud.com Rapporten har gjorts tillgänglig på svenska och engelska.

Inga utdelningar har deklarerats för 2025

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Strunge, VD och koncernchef

+ 45 2092 0995

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+356 9911 2090

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 9999 6019

E-mail: info@acroud.com

Websida: www.acroud.com



Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Om ACROUD AB

ACROUD är en global iGaming-affiliate som driver och utvecklar jämförelse- och nyhetssajter inom Sports Betting och Casino. Acroud erbjuder även SaaS-lösningar för affiliatebranschen inom iGaming. Under de senaste åren har ett antal bolag anslutit sig till resan och därmed leder flera erfarna personer i branschen Acrouds resa mot att uppfylla våra strategiska mål. Vårt uppdrag är att koppla samman människor, innehållsskapare (Youtubers, Streamers, Affiliates) och företag. Vi är fortfarande en ledande global aktör i branschen med våra experter på Malta, i Storbritannien, Danmark, Sverige och Brasilien. Acroud är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan juni 2018.







