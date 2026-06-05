“Vi erbjuder våra blivande hyresgäster en förutbestämd hyreshöjning” — fredagsporträttet med Harry Björnström

Vad fick dig att söka dig till Einar Mattsson?

– Jag jobbade med bostadsrättsföreningar på HSB tidigare, vilket innebar runt 60 kvällsmöten per år. Jag behövde byta jobb för att kunna prioritera familjen. Av en händelse såg jag en jobbannons som fastighetsförvaltare på Einar Mattsson. Jag kände inte till företaget då och läste på i årsredovisningen. Jag sökte jobbet, blev kallad på intervju och fick jobbet.

Idag jobbar du som chefsförhandlare av hyror. Hur blir man det?

– Jag är till största delen självlärd och har också läst juridiska kurser. Som hyresförhandlare gäller det att ha ett stort kontaktnät med branschkollegor då du oftast är ensam förhandlare på ditt jobb. Som person måste du vara strategisk, noggrann och social. Hyresgästföreningen har fördelen att de sitter i gemensamma lokaler. De har dessutom tillgång till allas hyror, vilket vi som fastighetsägare inte har.

Hur går en hyresförhandling till?

– Fastighetsägaren skickar in en framställan till hyresgästföreningen, med en begäran om hyreshöjning. De vanligaste hyresförhandlingar är de årliga samt förhandlingar av ombyggnadshyror när en fastighet ska totalrenoveras.

Varför behöver en fastighetsägare höja hyrorna?

– Den årliga hyreshöjningen är avgörande för att fastighetsägare bland annat ska kunna täcka ökade driftskostnader (såsom el, vatten, uppvärmning och avfallshantering), hantera inflation och finansiera löpande underhåll. Den säkerställer också att fastigheten behåller sitt värde och möjliggör framtida renoveringar och byggandet av fler hyresrätter.

Hur förhandlas hyrorna geografiskt?

– Först och främst är det kommunvis. Eftersom Stockholms kommun är väldigt stor, så har förhandlingarna bedrivits utifrån kyrkoförsamlingarna. Jag förhandlar med 12 stycken förhandlare hos hyresgästföreningen för Stockholm kommun. (Einar Mattsson har fastigheter i andra kommuner också.)

Idag är motparten upprörd över att så många förhandlingar går till skiljeman. Kan du kortfattat förklara vad det är?

– Fastighetsägaren har inte tidigare kunna hänskjuta den årliga hyresförhandlingen till någon rättslig instans när man är oense om storleken på hyreshöjningen. Om vi innan den nya lagstiftningen (”Lag (2022:1657) om tvistlösning inom ramen för vissa kollektiva hyresförhandlingar”) inte kom överens med hyresgästföreningen, så blev det ingen höjning. Den nya lagen innebär att vi efter ansökan till hyresnämnden kan begäran få en särskild skiljeman utsedd som fattar beslut om hyreshöjningens storlek. Det betyder att Hyresgästföreningen inte lägre har ett totalt veto i förhandlingarna.

Vad tycker Einar Mattsson om skiljeförfarandet kring hyrorna?

– Det är väldigt bra att spelplanen ändrats med lagstiftning. Vi tycker dock att lagen behöver förtydligas, så att skiljemannen även ska motivera sitt beslut, så att alla kan förstå bakgrunden och resonemanget för beslutet.

Einar Mattsson sätter hyror i nyproduktion med ”Einar Mattsson-modellen”. Vad går den ut på?

– Modellen har i dagligt tal fått namnet ”Einar Mattsson-modellen” vilket är lite missvisande eftersom alla kan använda modellen. Vi erbjuder våra blivande hyresgäster i nyproduktion en förutbestämd hyreshöjning under de kommande tio åren. På så sätt får hyresgästerna en trygghet och stabilitet för sin ekonomiska situation och inga överraskningar.

Du har jobbat många år i koncernen. Vad är det som gör att du och så många andra stannat så länge?

– För min del är har jag har trivts väldigt bra med mina kollegor men framförallt med våra fantastiska ägare, familjen Ränk. Jag har haft förmånen att arbeta med tre generationer i familjen inklusive Einar Mattsson själv.

Vem är den bästa chef du haft hittills?

– Det är Bengt Olsson, dåvarande förvaltningschef på Einar Mattsson, som anställde mig den 20 maj 1996. Han är en ikon. Alla i branschen kände honom och han öppnade många dörrar för mig. Han var även hyresförhandlare och den tjänsten fick jag möjlighet att ta över efter honom 2013.

Vilken är den bästa feedback du någonsin fått?

– Den fick jag häromdagen från min fina kollega Eleonora Sand. “Du är så mycket mer än en kollega — alltid hjälpsam, lugn och inspirerande, med humor och värme även när det blåser som mest. Du besitter en enorm kunskap som jag är tacksam över att du delar med dig av.”

Vad gör du helst på fritiden?

– I min ålder är långa promenader och lättare styrketräning viktig. Jag och min fru ägnar också en hel del tid i vårt fritidshus i Roslagen, där det alltid finns något som behöver förbättras. Även gitarren får sig en omgång då och då.

Vilken bok läser du just nu?

– För tillfället så är det ”Morden på Österlen” av Anders De La Motte och Måns Nilsson. Läsningen är en bra rutin jag har innan jag ska lägga mig för natten. Då funderar jag väldigt bra, blir trött och sover sedan bra.

Vilket är ditt bästa resmål?

– Det är att åka till Spanien och då främst Torrevieja med omnejd. Jag har också ö-luffat ett par gånger i Grekland, i Kykladerna (bland öar som Amorgos, Naxos, Paros och Koufonissi). Den senaste resan var underbar, så vi planerar att göra en ny resa dit i september.

Berätta något få vet om dig.

– Att jag gillar att såga motorsåg för att kunna förse oss i stugan med egen ved.

Avslutningsvis, hur firar du midsommar?

– Det gör jag tillsammans med familjens vänner i Roslagen.