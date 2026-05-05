Återköp av aktier i Betsson under vecka 18. Återköpsprogrammet nu genomfört och avslutat

Mellan den 27 april och den 30 april 2026 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 156 600 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet är nu genomfört och har avslutats.

Återköpen har varit en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löpte från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomfördes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

 

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK)

Transaktionsvärde (SEK)

2026-04-27

35 300

97,7001

3 448 814

2026-04-28

36 500

94,3129

3 442 421

2026-04-29

36 700

94,0468

3 451 518

2026-04-30

48 100

94,2550

4 533 666

Totalt under vecka 18, 2026

156 600

94,9963

14 876 417

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

3 849 700

112,2160

431 998 043

 

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 30 april 2026 till 5 230 042 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 30 april 2026 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 124 948 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

 

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2026, kl. 8:30.

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

 

 




