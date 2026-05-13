Einar Mattssons arbetsmiljö- och säkerhetsveckor 2026: ”Bättre och olika tillsammans”

Utveckling, riskförebyggande och inkludering

Arbetsmiljö- och säkerhetsveckan 2026 som pågår den 11-22 maj är en gemensam satsning för att utveckla arbetssätt, förebygga risker och skapa en inkluderande kultur där alla bidrar till en bättre arbetsmiljö. Alla medarbetare förväntas lägga minst sex timmar under veckan på aktiviteter kopplade till temat “Bättre och olika tillsammans”

– Trots att vår arbetsmiljö ibland kan innehålla risker och stress ska du känna sig trygg och säker på jobbet. Det är viktigt att vi delar våra tankar mellan olika roller och avdelningar, för att tillsammans identifiera och hantera risker, säger Emma Beck-Friis, vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Ur programmet:

En av veckans huvudpunkter var föreläsaren Johan Norén med passet ”Bättre tillsammans”. Ett föredrag om hur vi kan skapa glädje och balans i arbete och privatliv genom hållbar stresshantering. Hur vi med samarbetsinriktade arbetssätt minskar onödig belastning och samtidigt stärker teamet.

Under onsdagen kommer passet ”Olika tillsammans” med Annah Thunberg . Den handlar om vilken styrka det är att vi är olika och hur kan vi ta tillvara på det.

Två obligatoriska gruppaktiviteter genomförs med det egna teamet där lärdomar ska omsättas i konkreta förbättringar om hur jag själv bidrar till att göra mitt team bättre.

Riktade föreläsningar om ”Damm och dess faror” och ”Trafiken och dess faror”.

Flera aktiviteter erbjuds som handlar om motion och friskfaktorer, riskobservationer och tillbud, beteendebaserad säkerhet, Sila snacket (om jargong), digital arbetsmiljö, nödläge och nödlägesövning, lossning och lastning med mera.

– Säkerheten kommer alltid först. Inga tidsplaner, ekonomiska mål eller praktiska utmaningar får någonsin gå före en trygg och säker arbetsmiljö. Trots att byggprojekt i sig innehåller farliga arbetsmoment, ska vi vara ett företag där alla känner sig säkra på jobbet och där vi säger ifrån när något inte känns rätt, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB.



För att belysa vikten av insatserna under temaveckan följer cheferna upp resultaten i respektive team. Arbetet med att hela tiden förbättra både arbetsmiljö och säkerhet upphör aldrig i den familjeägda fastighetskoncernen.