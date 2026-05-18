Styrelsen för Evolution AB (publ) har beslutat om återköpsprogram om 2 miljarder euro

Styrelsen i Evolution AB (publ) (”Evolution” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2026, beslutat att Bolaget ska förvärva egna aktier. Syftet med förvärven av egna aktier är att optimera Bolagets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde. Bolaget har samtidigt ingått avtal om en revolverande kreditfacilitet om 300 miljoner euro för att bibehålla fortsatt finansiell flexibilitet.

Återköpsprogram om 2 miljarder euro

I linje med Evolutions ramverk för kapitalallokering och i enlighet med bemyndigandet från årsstämman från den 24 april 2026 har styrelsen beslutat att inleda ett nytt återköpsprogram. Det totala beloppet som har allokerats till återköpsprogrammet uppgår till 2 miljarder euro och programmet kommer att genomföras i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut på uppdrag av Evolution som kommer fatta sina handelsbeslut om tidpunkten för återköpen av aktier oberoende av Evolution. Återköpen kommer att inledas omedelbart och fortsätta till dess att hela beloppet har använts eller tills vidare.

Villkor för förvärv av egna aktier

Enligt styrelsens beslut ska förvärv av egna aktier ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden, eller annars tillämpliga regler, och följande villkor:

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2027.

Det maximala beloppet för vilket aktier får återköpas får inte överstiga 2 miljarder euro.

Förvärv ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Förvärvade aktier ska betalas kontant.

Maximalt antal aktier som får förvärvas

I enlighet med den aktiebolagslagen och det bemyndigande som gavs vid årsstämman ska Bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle uppgå till mer än 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. I dag uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 199 226 613 aktier och Bolaget innehar inga egna aktier, vilket innebär att maximalt 19 922 661 aktier kan återköpas inom ramen för programmet. Om så krävs avser styrelsen att sammankalla en extra bolagsstämma när antalet innehavda egna aktier närmar sig eller uppgår till det maximalt tillåtna antalet för att besluta om indragning av de återköpta aktierna och därefter besluta om ett nytt återköpsprogram avseende den återstående delen av det maximala beloppet, det vill säga de 2 miljarder euro som har allokerats till programmet, och därigenom möjliggöra fortsatt genomförande av programmet till dess att hela det allokerade beloppet har använts.

Anmälan av genomförda förvärv av egna aktier

Genomförda förvärv av egna aktier kommer att anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nasdaq Stockholms Regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden.

Revolverande kreditfacilitet om 300 MEUR

Evolution strävar efter att över tid ha en nettokassa. Eftersom återköpsprogrammet om 2 miljarder euro innebär en väsentlig justering av kapitalstrukturen har styrelsen ingått avtal om en senior icke säkerställd revolverande kreditfacilitet (”RCF”) om 300 MEUR för att bibehålla finansiell flexibilitet och användas som reservfinansiering för allmänna bolagsändamål. Kreditfaciliteten tillhandahålls av J.P. Morgan SE och Citibank Europe plc. och är strukturerad med återbetalning av hela lånebeloppet vid den treåriga löptidens slut, med möjlighet till två ettåriga förlängningar, och i övrigt på sedvanliga villkor.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Andersson, CFO, ir@evolution.com.

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2026 klockan 21:45 CEST.









Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 870 operatörer som kunder. Koncernen har cirka 22 900 anställda i studior i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.