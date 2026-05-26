Undvik missarna: det här bör du tänka på inför bilresan i Europa i sommar

Elbilar utgör en växande del av den svenska bilparken. Under årets första kvartal ökade antalet nyregistrerade elbilar med 21 procent, vilket gör att 4 av 10 nyregistrerade bilar nu är eldrivna. Utvecklingen pekar på en tydlig och långsiktig elektrifiering av bilparken, som kan förstärkas av oron för fortsatt höga drivmedelspriser, menar Mobility Sweden.

Ökningen innebär också att en större andel av bilarna som rullar ut på bilsemester i sommar kommer att vara eldrivna.

Att resa med elbil i Europa innebär andra förutsättningar än i Sverige. Tillgången till laddning, assistans och verkstäder varierar mellan länder – och det kan påverka både resan och vad som gäller om något händer.

– För den som planerar att köra elbil i Europa handlar det framför allt om att vara lite mer förberedd än vanligt. Med en genomtänkt plan för laddning och en förståelse för vad som gäller i olika länder blir resan oftast både smidigare och tryggare, säger Frida Wedin, försäkringsspecialist fordon på If.

Behov av hyrbil, väggassistans och vagnskador de vanligaste skadorna utomlands

De vanligaste ärendena som If ser vid bilresor utomlands handlar om behov av hyrbil, vägassistans och vagnskador. Ofta hänger flera problem ihop – om bilen exempelvis skadas i en olycka kan det även uppstå behov av hyrbil medan bilen repareras. Samtidigt är tillgången på hyrbilar begränsad i många delar av Europa, särskilt om man vill ha en elbil som ersättningsbil.

Topplista vanligaste skadeärendena

Hyrbil Vägassistans Skador på egna bilen (vagnskada) Trafikskada där andra bilar eller saker kommit till skada Maskinella skador

Bilförsäkringen gäller i stora delar av Europa, men det kan krävas att du kan visa Grönt Kort. I vissa fall kan du också behöva ligga ute med kostnader och få ersättning i efterhand.

– När du reser utomlands är det klokt att vara förberedd – både service och tillgång till hjälp kan fungera lite annorlunda än hemma. Med rätt uppgifter och dokument i bagaget, och extra tålamod, står du tryggare och kan njuta mer av resan, säger Frida Wedin.

Att tänka på innan du tar bilen ut i Europa – undvik vanligaste missarna: