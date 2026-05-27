Ny nordisk rapport: svenska föräldrar upplever störst belastning av vardagsliv och familjeansvar

Att få ihop vardagen är en utmaning som många barnfamiljer känner igen sig i, särskilt när kraven från arbete, familjeliv och ekonomi sammanfaller. Hela 36 procent av de svenska föräldrarna uppger att belastningen av att få ihop vardagen påverkar familjens välmående negativt just nu. Det kan jämföras med 24 procent i Norge, 23 procent i Danmark och 28 procent i Finland, vilket gör Sverige till det land där föräldrar känner störst press i vardagen.

– Många barnfamiljer i Sverige beskriver en vardag där det är svårt att få tiden, energin och ekonomin att räcka till. När den typen av belastning blir långvarig påverkar det hela familjens välmående. Om stress, oro och känslan av otillräcklighet dessutom blir norm riskerar det också att påverka synen på att utöka familjen – och i förlängningen bidra till det minskande barnafödandet vi ser i Sverige idag, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Undersökningen visar också att svenska föräldrar i högre grad än föräldrar i övriga Norden känner oro kring de utmaningar som neuropsykiatriska diagnoser, som ADHD och autism, kan innebära för barnen. Fler än var femte svensk förälder uppger detta.

Samtidigt uppger 27 procent av svenska föräldrar att de oroar sig för att deras barn ska drabbas av psykisk ohälsa, en betydligt högre andel än i de andra nordiska länderna. I Norge är motsvarande siffra 20 procent, i Danmark 14 procent och i Finland 16 procent.

– Att Sverige sticker ut i de här frågorna är något vi sett även tidigare. En möjlig förklaring kan vara att många svenska föräldrar upplever höga krav, både på sig själva och på familjelivet i stort. När ansvaret för barnens välmående upplevs som väldigt stort kan också oron kring psykisk hälsa och känslan av otillräcklighet öka. Även om det är lättare sagt än gjort så kan det hjälpa att försöka sänka kraven och prioritera tid för återhämtning, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av YouGov på uppdrag av If och genomfördes i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Målgruppen var föräldrar med barn i åldern 0–17 år. Datainsamlingen genomfördes mellan den 3 och 21 februari 2026. Totalt deltog 4 036 personer i undersökningen, varav 1 008 i Sverige.

Resultat och jämförelse i Norden

Fråga 1: Upplever du just nu någon av följande utmaningar som påverkar din familjs välmående?

Sverige Norge Danmark Finland Belastningen av att hantera vardagsliv och familjeansvar 36 % 24 % 23 % 28 % Ekonomisk press 39 % 40 % 31 % 40 % Mitt eller min partners psykiska hälsa 20 % 18 % 23 % 22 % Mitt eller min partners fysiska hälsa 20 % 20 % 19 % 23 % Mitt barns/mina barns hälsa 23 % 17 % 21 % 18 % Press att prestera i skolan eller inom idrott 14 % 9 % 6 % 9 % Sociala mediers negativa påverkan 20 % 17 % 16 % 14 % Hög press på jobbet 26 % 23 % 21 % 25 %

Fråga 2: Vad oroar du dig över just nu?