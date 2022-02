Klarna ingår partnerskap med Good On You och lanserar hållbara kollektioner i appen

Klarnas hållbara kollektioner är kurerade i samarbete med Good On You, en världsledande plattform för hållbarhetsgradering av modevarumärken.

Med 23 olika klädmärken i Klarna-appen kommer kollektionerna bidra till ökad kännedom om hållbart mode.

Partnerskapet bygger på det långsiktiga hållbarhetsarbete som Klarna inledde 2021, för att fortsätta driva positiv förändring genom insikter och ökad transparens.

​​​​Stockholm, 2 februari 2022 – Idag meddelande Klarna att de lanserar sin första uppsättning av hållbara kollektioner i Klarna-appen i samarbete med Good On You, en världsledande plattform för betygsättning av olika varumärkens hållbarhetsarbete inom modebranschen. Kollektionerna kommer att skapa större transparens vad gäller hållbart mode och därmed hjälpa konsumenter att fatta välgrundade shoppingbeslut.

Fler och fler konsumenter söker sig till mer hållbart mode, och hela 88% skulle vilja få hjälp av varumärken att göra bättre etiska val när det kommer till shopping, men en överväldigande mängd information gör detta till en utmaning för många konsumenter. Good On You samlar den mest pålitliga informationen gällande hållbarhet genom ett tydligt och lättillgängligt betygssystem. Genom att utvärdera mer än 500 datapunkter bedömer Good On You de mest kritiska sociala och miljömässiga frågorna som modebranschen står inför idag. På en skala mellan 1-5 betygsätter Good On You varumärkens insatser. 1 på skalan ger betyget “Vi undviker” och 5 på skalan ger betyget “Bra val”. Läs mer om Good On You och deras metod för betygsättning här.

Den första uppsättningen hållbara kollektioner inkluderar 23 varumärken såsom Asket, Pangaia, Lucy & Yak, Mara Hoffman, Nudie Jeans och många fler, som alla har fått toppbetyg av Good On You för deras gedigna arbete med hållbarhetsfrågor. Klicka här för att komma till de hållbara kollektionerna.

I Klarna-appen finns det en mängd kurerade kollektioner med syftet att inspirera konsumenter i olika kategorier. Alla Klarnas kurerade kollektioner är tillgängliga på appens startsida, så även Klarnas hållbara kollektioner, där konsumenter lätt kan hitta de noga utvalda produkterna.

Kollektionerna är en förlängning av Klarnas koldioxidtracker som lanserades förra året för att göra det möjligt att som konsument se vilket CO2-avtryck som den egna konsumtionen leder till. I år planerar Klarna att även inkludera C02-utsläpp ända ner på produktnivå, vilket kommer göra det möjligt att jämföra olika produkters klimatpåverkan med varandra. De hållbara kollektionerna är nu ytterligare ett steg som Klarna tar för att förse konsumenter med kunskap om miljövänligt och hållbart mode. Med Klarnas breda räckvidd är ambitionen att öka kunskapen och inspirera till shopping av varumärken som är topprankade av Good On You.

David Sandtröm, global marknadsdirektör på Klarna: “Vår vision är att förse våra kunder med kunskap som ger dem makten att bidra till förändring. Som ett första steg lanserade vi tidigare i år en C02-tracker som beräknar koldidioxidutsläppen av varje order och således ger insikt om vilket klimatavtryck konsumtionen bidrar till. Nu tar vi ytterligare ett steg och ger konsumenterna möjlighet att agera på kunskapen och ta ännu mer informerade och välgrundade shoppingbeslut. Vi är väldigt glada över vårt partnerskap med Good On You och de kurerade hållbara kollektionerna i Klarna-appen. Som ledare inom hållbarhetsdrivna insikter blir Good On You ett viktigt komplement som kommer hjälpa konsumenter att upptäcka hållbara och etiskt försvarbara varumärken och därmed ge dem verktygen att påverka på riktigt.”

Kathy Kearns, Head of Enterprise på Good On You: “Modeindustrin måste snabbt göra framsteg för att adressera dess påverkan på människor och vår planet. Vi på Good On You är övertygade om att konsumenterna idag har stor makt att hålla varumärken ansvariga, men med så kallad greenwashing kan det vara svårt för konsumenter att se igenom all hållbarhetskommunikation. Klarna delar vår vision om att göra insikter om hållbart mode mer tillgängligt så fler konsumenter kan göra välgrundade köp. Dagens lansering av hållbara kollektioner kommer hjälpa ännu fler konsumenter världen över att förstå hur olika varumärken påverkar miljön och därmed hjälpa dem att shoppa smartare.”

Köpbeteendet hos konsumenter världen över visar att de i allt högre grad letar efter hållbara produkter och använder sin köpkraft för att initiera positiv förändring för att skydda både människorna och klimatet. En global studie av Economist Intelligence Unit visar att sökningar efter hållbara produkter har ökat med 71 % under de senaste fem åren.

Klarnas hållbara kollektioner är live i Klarna-appen från och med idag i USA, Sverige och Tyskland. Nya kollektioner kommer att lanseras kontinuerligt under 2022, och då även till fler länder.

För mer information, kontakta:

Klarna Press

press@klarna.com

Good on You

media@goodonyou.eco

Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna jobbat för att revolutionera bankbranschen. Med fler än 90 miljoner aktiva användare globalt och 2 miljoner dagliga transaktioner möter Klarna konsumenters snabbt förändrade behov genom att hjälpa dem spara tid och pengar och samtidigt hantera sitt kassaflöde och ta informerade beslut. Fler än 250 000 globala detaljhandelspartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologi för att leverera en sömlös shoppingupplevelse både online och i butik. Med fler än 5000 anställda och ett aktivt tjänsteutbud på 20 marknader är Klarna idag en av de högst värderade ickenoterade fintech-bolagen i världen med en värdering på 390 miljarder kronor. För mer information, besök klarna.com.

Om Good On You

Good On You är världens ledande plattform för betygsättning av hållbarhet, med utgångspunkt i mode. Vår utgångspunkt är att det ska vara lika lätt att avgöra hur varumärken påverkar miljön som att se vad en vara kostar genom att titta på prislappen. Vi gör detta möjligt genom teknik som förändrar sättet som konsumenter shoppar på. Idag använder miljontals konsumenter sina mobiler och appar för att följa över 3 500 varumärkens hållbarhetsbetyg, och globala företag som Klarna, Microsoft, Farfetch and YOOX Net-a-Porter använder vår data för att göra det möjligt att göra mer hållbara val. Good On You stöttas av ledande personligheter inom modeindustrin som till exempel Emma Watson.