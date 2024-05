Klarna tillkännager lönsamt Q1 2024 och skapar förutsättningar för ett år av innovation och tillväxt

Stockholm, 30 maj, 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, rapporterar idag sina finansiella resultat för Q1 2024, och visar ännu ett lönsamt kvartal och fortsatt tillväxt som överträffar e-handelns.

Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna: “Klarna accelererar vidare med en omsättningstillväxt på 29 procent jämfört med samma period föregående år. Tillsammans med AI:s förmåga att sänka driftskostnaderna har vi återigen levererat ett lönsamt kvartal och en betydande förbättring av det justerade rörelseresultatet med 727 msek. Med flera nya produkter som kommer att lanseras under de kommande månaderna förbereder vi oss på ett riktigt spännande år.”

AI:s positiva inverkan på resultatet

Klarna redovisar ett justerat rörelseresultat på 229 msek, en helomvändning från förlusten på 498 msek under samma kvartal föregående år. Det förbättrade resultatet drevs av intäkterna, som ökade med 29 % jämfört med samma kvartal föregående år, till 6,4 miljarder kronor. Dessutom har 90 % av Klarnas anställda integrerat AI i sina dagliga arbetsflöden, vilket bidragit till en minskning av rörelsekostnaderna med 11 %. Den fortsatta implementeringen av AI-teknik har avsevärt förbättrat effektiviteten, vilket har lett till bättre operativ hävstångseffekt och lönsamhet. AI-assistenten, som lanserades i januari, har hjälpt fler än 4 miljoner kunder och kommer att generera årliga besparingar på 400 msek.

USA fortsätter att växa och växa med en intäktsökning på 38 % och ett förbättrat bruttoresultat med imponerande 97 % jämfört med samma period föregående år. Denna fortsatta utveckling har bidragit till en förbättring av bruttoresultatet med 22 % på koncernnivå.

Klarna inleder samarbeten med ännu fler av världens största varumärken

Total transaktionsvolym (GMV) växte med 17 % jämfört med samma kvartal föregående år, vilket överträffade den globala e-handelns tillväxt om endast 2 %* under samma kvartal då Klarna ingick partnerskap med nya handlare och utökade tidigare relationer till flera nya marknader. Nya partners som Uber och Uber Eats lanserades i USA, Tyskland och Sverige, medan ett befintligt globalt partnerskap med Expedia.com och Hotels.com expanderade till USA.

Produktinnovationer som gör Klarna till en partner för vardagliga utgifter

Klarna fortsätter att sätta standarden för mer rättvisa och flexibla betalningsalternativ och lanserade det nya Klarnakortet i USA som kommer att revolutionera kortköp och erbjuda ökad flexibilitet och bättre hantering av privatekonomin via sin app. Klarna Plus, som lanserades i början av året, och som för en månadsavgift erbjuder fans det allra bästa av Klarna, har lockat 70 000 nya medlemmar. Tidigare under kvartalet lanserades “Sign in with Klarna” i 23 länder, en tjänst som effektiviserar online-shopping genom att låta konsumenter snabbt logga in och välja vilka personuppgifter de delar med sig av, och därmed underlättar en skräddarsydd köpupplevelse.

*Digital Commerce Growth, Salesforce Shopping Index

